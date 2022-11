Doja Cat verandert Twitter-naam naar ‘Christmas’, maar moet Elon Musk om hulp vragen

De Amerikaanse rapper Doja Cat had voor de grap haar naam op Twitter veranderd naar ‘Christmas’. Waar ze niet op gerekend had, was dat ze haar naam daarna niet meer kon veranderen. Ze vraagt nu Elon Musk, die het bedrijf onlangs kocht, om hulp.

‘Ik wil niet voor altijd Kerstmis zijn, Elon Musk. Help me, alsjeblieft, ik heb een fout begaan.’ Toen Doja Cat besefte dat ze haar naam niet meer kon aanpassen nadat ze die had veranderd naar ‘Christmas’ vroeg ze op Twitter om de hulp van Musk.

Musk kondigde een tijdje geleden aan dat een wijziging van iemands naam op Twitter zou leiden tot een tijdelijk verlies van een blauw vinkje. Nu het Twitter Blue-abonnement van acht dollar per maand live is, kan Doja Cat niet meer terugkeren naar haar oude naam. Haar fans vertelden Doja Cat dat de nieuwe regels betekenen dat ze 8 dollar moet ophoesten om haar naam te veranderen.

i don’t wanna be christmas forever @elonmusk please help i’ve made a mistake — christmas (@DojaCat) November 10, 2022

Niet veel later reageerde Musk dat er een oplossing voor het probleem op komst is, maar voorlopig hangt de zangeres nog steeds vast aan haar nieuwe naam. Doja Cat zette daarna een audiofragment op Twitter waarop ze een lange zucht slaakte.