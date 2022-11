Actrice Jennifer Aniston betreurt dat niemand haar eerder had verteld dat ze haar eicellen kon invriezen. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? ‘Het tijdig invriezen van eicellen kan de mentale druk van de tikkende biologische klok doen afnemen.’

‘Ik wou dat iemand me vroeger had verteld om mijn eicellen in te vriezen. Maar daar denk je natuurlijk niet aan. Nu is de trein gepasseerd.’ Dat vertelt de 53-jarige Hollywoodactrice Jennifer Aniston