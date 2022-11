Komaan Rode Duivels! (En komaan vrouwenrechten!)

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Qatar (1)

Dat de minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Lahbib (MR), een match van de Rode Duivels zal bijwonen tijdens het WK voetbal in Qatar, kon u al lezen op De Standaard. Had dat nieuws blijkbaar wel gemist: minister van Klimaat, Zakia Khattabi (Ecolo). Die reageerde donderdagochtend verbaasd op de beslissing. ‘Dit verbaast me, maar ik neem er akte van’,reageerde de groene excellentie droog bij Bel RTLop de beslissing die woensdagavond door het kernkabinet is genomen – een kabinet waar Ecolo deel van uitmaakt, uiteraard.

Qatar (2)

Ecolo­­-­co­voorzitter Rajae Maouane riep vorige week nog op tot een diplomatieke boycot van het tornooi wegens de bedenkelijke mensenrechtenreputatie van de Golfstaat. ‘Het is onverantwoord naar Qatar te gaan en te doen alsof er niets gebeurd is’, zei ze. Die principiële houding moest het in de regering afleggen tegen de pragmatische overwegingen dat Qatar een belangrijke gasleverancier is en dat er meer te winnen valt bij het ‘openhouden van dialoog’ dan bij een boycot. Uitkijken naar het ‘duidelijke protest’ dat Lahbib zal aantekenen tegen de schendingen rechten van vrouwen en ­holebi’s in Qatar.

Qatar (3)

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi vindt het nogal hypocriet om nu te schieten op het WK voetbal in Qatar terwijl pakweg de Olympische Spelen in China plaatsvonden. ‘Voor alle duidelijkheid: Fifa is pure maffia. WK had nooit mogen plaatsvinden in Qatar. Blatter is de corruptie zelve en zou wellicht niet eens vrij mogen rondlopen. Maar ja, ik zal supporteren voor onze Rode Duivels’, geeft hij toe op Twitter. Of Mahdi daar een even krachtig ‘protest’ als Lahbib aan koppelt, is niet duidelijk.

Fear Factor

Wie het niet begrepen heeft op voetbal kan binnenkort op Play4 kijken naar Fear factor, het volgens Het Nieuwsblad ‘legendarische spelprogramma’ waarin deelnemers de meeste uitdagende proeven aangaan. In één aflevering zullen bekende Vlamingen, onder wie Tanja Dexters en ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau, centraal staan. Deze keer geen konijnenpak voor Rousseau, maar wel ‘grote hoogtes, claustrofobische ruimtes en een bak vol insecten’. Hij mag er samen met ex-K3’tje Klaasje Meijer zijn handen insteken.