Velen dromen ervan, maar voor Joseph Chahayed is het werkelijkheid geworden: in een klap miljonair worden. De tankstationhouder uit Los Angeles verkocht dinsdag het winnende lot in de Powerball-loterij, goed voor 2,04 miljard dollar. Dankzij de regels van het spel won ‘Papa Joe’ daarmee ook zelf een riante bonus, maar Chahayed ging naar eigen zeggen daags nadien ‘om zes uur gewoon weer aan het werk.’

De winnaar van de Powerballjackpot heeft zich nog niet gemeld, maar volgens de woordvoerder van de loterij kan dat nog maanden duren. De geluksvogel heeft een volledig jaar om naar voren te komen. Uiteindelijk zal de naam van de nieuwe miljardair openbaar gemaakt worden, zo schrijft de Californische wet voor.

Het prijzengeld van 2,04 miljard dollar wordt ofwel in jaarlijkse schijven uitbetaald over een periode van 29 jaar, of wordt eenmalig in zijn geheel gestort. In het laatste geval wordt de jackpot begrensd op 1 miljard dollar.