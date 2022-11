Besmettingen stijgen, maar China lost draconisch zerocovidbeleid niet

Het aantal coronabesmettingen in China stijgt sinds eind oktober, ook al grijpt de Communistische partij overal in het land in. Toch wil president Xi Jinping ‘doortastende maatregelen’ blijven nemen om ‘de economie en de leeforde te herstellen’.

Terwijl de rest van de wereld probeert te leven met het coronavirus, houdt China stug vast aan een draconisch zerocovidbeleid. Uitgaansverboden, massatests, strenge controles, contacttracing en gedwongen quarantaine behoren er weer tot de orde van de dag.

Ondanks al die strenge maatregelen blijft het aantal besmettingen in het land toenemen. In twee weken tijd is het aantal gevallen er zelfs verdrievoudigd. Ook donderdag bleek de uitbraak nog niet op haar hoogtepunt. Woensdag werden 8.176 coronagevallen geregistreerd, de dag erna waren het er al zo’n 8.800. Ter vergelijking: in België waren volgens de recentste coronacijfers nog 4.232 besmettingen gemeld.

Het epicentrum van de nieuwe coronagolf lijkt deze keer in de zuidelijke metropool Guangzhou te liggen. In de stad, waar zo’n 19 miljoen mensen wonen, werden voor de derde opeenvolgende dag meer dan 2.000 gevallen vastgesteld – een relatief hoog cijfer gezien het Chinese nultolerantiebeleid. Toch werd er niet besloten om de stad helemaal op slot te doen, zoals eerder dit jaar wel het geval was in Shanghai.

De huidige uitbraak is de ergste die Guangzhou sinds het begin van de pandemie heeft getroffen. De stad is de hoofdstad van de gelijknamige provincie, een belangrijke economische stad en een mondiaal productiecentrum.

Vluchten geschrapt

Guangzhou is niet de enige plaats waar de Communistische Partij actief ingrijpt. Door de stijgende coronabesmettingen schrappen Chinese luchthavens ook massaal vluchten. In Guangzhou vielen donderdag plots meer dan duizend vluchten weg. Ook op de twee grote luchthavens van de hoofdstad Peking werden meer dan 700 vluchten geannuleerd. In die laatste stad moeten bewoners van sommige wijken ook nog elke dag een coronatest afleggen.

Eind oktober ontregelde de Chinese overheid ook fabrieken doorheen het hele land. Het jongste voorbeeld daarvan is Foxconn, een Taiwanese multinational die 70 procent van alle Iphones ter wereld assembleert, zoals de Iphone 14. De gigafabriek van het bedrijf in de Chinese stad Zhengzhou, de hoofdstad van de provincie Henan, werd zo goed als volledig op slot gegooid, nadat onder de 200.000 arbeiders die op de site werken en wonen een honderdtal gevallen van corona waren geregistreerd.

Xi bevestigt nultolerantiebeleid

Het Permanent Comité van het Politbureau, het hoogste leidinggevende orgaan van China, heeft donderdag tijdens zijn eerste vergadering opgeroepen om het coronabeleid van het land volledig te steunen, berichtten Chinese staatsmedia. De vergadering, die werd voorgezeten door president Xi Jinping, benadrukte de noodzaak om het effect van corona op de economie tot een minimum te beperken. ‘We moeten meer resolute en doortastende maatregelen nemen om de verspreiding van de epidemie zo snel mogelijk in te dammen en de normale productie en leeforde te herstellen’, zei Xi tijdens de vergadering. ‘We mogen de noodzakelijke initiatieven voor epidemiepreventie niet verslappen.’

Vorige week stegen de Chinese aandelenkoersen op de hoop dat China de covid-beperkingen zou gaan versoepelen, maar Peking blijft vasthouden aan wat volgens president Xi Jinping een kenmerkend beleid is dat levens redt. China moet nog een versoepelingsstrategie uitwerken of een grootschalige nieuwe vaccinatiecampagne op poten zetten die volgens experts dringend nodig is.