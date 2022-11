Amerikaanse inflatie vertraagt in oktober

De inflatie in de Verenigde Staten bedroeg in oktober 7,7 procent op jaarbasis, tegen 8,2 procent in september. Op maandbasis stegen de prijzen van consumptiegoederen met 0,4 procent, wat minder was dan verwacht.

De Dow Jones-beursindex reageerde alvast positief en steeg voor opening met meer dan 800 basispunten, terwijl de Amerikaanse langetermijnrente zakte. Door de lager dan verwachte inflatie zal de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve) minder fors moeten ingrijpen, is de redenering.

De kerninflatie, dus zonder voeding en energie, steeg tegenover september met 0,3 procent. Op jaarbasis bedroeg de kerninflatie 6,3 procent. Ook dat is een vertraging tegenover september. Onder meer medische diensten en tweedehandswagens werden vorige maand goedkoper in de VS. Huisvesting daarentegen stijgt nog altijd flink in prijs.

Analisten verwachten dat de Fed volgende maand de rente opnieuw zal verhogen, maar met slechts 50 basispunten, in plaats van 75 vorige keer.