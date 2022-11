Podcasttips | Welke poppodcast wint de strijd om Taylor Swift?

Na de storm vertelt wat de zaak-De Pauw in gang heeft gezet en veranderd. Docs levert een fijngevoelige familiegeschiedenis en Switched on pop maakte een uitstekende aflevering over het nieuwe album van Taylor Swift.

Vorige week kondigden we bij De Standaard nog de nieuwe reeks Klaarwakker aan. Daarover lees je hieronder meer. Maar ondertussen komt er uit de koker van onze redactie alweer een nieuwe vijfdelige podcast. Na de stormonderzoekt de impact van de zaak-De Pauw. We gaan achter de schermen van een mediazaak, spreken met een federaal magistraat over de juridische omgang met grensoverschrijdend gedrag en houden liefde op de werkvloer tegen het licht. De podcast is nu te beluisteren in onze podcastapp.

De redactie van DS Vandaagbleef evenmin stilzitten. Er verschenen afleveringen over energiebesparende tips, de midtermverkiezingen in de VS en natuurlijk de twitterovername door Elon Musk.

Samira vraagt zich af wat thuis betekent voor haar en andere generatiegenoten met een migratieachtergrond. Foto: De Standaard

1. Wakker liggen van kikkervisjes en verwilderde wandelpaden

‘Waar lig jij echt van wakker?’, vroegen vijf van onze jonge journalisten elkaar in de nieuwe podcastreeksKlaarwakker. In de eerste drie afleveringen buigt buitenlandjournalist Samira Ataei (25) zich over de vraag: wat is ‘thuis’? Op haar vijfde verhuisde ze van Iran naar België. Net als een derde van alle inwoners van ons land heeft zij dus een migratieachtergrond. ‘Wil dat dan zeggen dat evenveel mensen zich hier soms of vaak niet thuis zouden voelen’, vraagt ze zich af.

Samira sprak met tientallen jongeren die zich in haar verhaal herkenden. Metaforen bieden duidelijk soelaas. Samira vergelijkt haar verhouding tot haar geboorteland met een verwilderd weggetje. Een ander roept het beeld op van kikkervisjes die in een nieuwe vijver geplaatst werden. Kikkers proberen namelijk altijd weer terug te keren naar hun oorspronkelijke vijver. Het is ontroerend om te horen hoe ze samen vat proberen te krijgen op een gedeelde ervaring, ook al komen ze elk met hun specifieke bagage. Het lucht duidelijk op om erover te spreken.

De ouders van Mia Fazecas verruilden de dictatuur van Roemenië voor de vrijheid van Nederland. Maar tegen welke prijs? Foto: Mia Fazecas

2. Een familieverhaal dat gegarandeerd kippenvel oplevert

Wat met de ouders die migreren? Mia Fazecas maakte een portret van haar ouders die het dictatoriale Roemenië verruilden voor de vrijheid van Nederland. Net als Samira in Klaarwakker koestert ze warme herinneringen aan haar geboortegrond, maar haar moeder doorprikt de bubbel in één genadeloze zin: ‘Je herinnert je alleen de mooie dingen, omdat we jou hebben proberen te beschermen tegen …’ Ze aarzelt even: ‘De realiteit.’

De moeder van Fazecas was een gevierde actrice, terwijl haar vader een succesvolle carrière had als meubelmaker. Ondanks hun comfortabele loopbaan, bleken de economische situatie en het schrikbewind van dictator Nicolae Ceaușescu onhoudbaar. Fazecas bekijkt de levenskeuzes van haar ouders voor het eerst door een volwassen bril, een beetje zoals Raf Njotea voor haar deed in zijn podcast Ouder.

Ik hoorde een fragment van deze documentaire voor het eerst op een toonmoment van de Oorzaken podcast academy, een opleidingstraject voor jonge audiomakers. De gevoelige aanpak, de lastige gesprekken en de dromerige klanktapijten gaven meteen kippenvel. Fazecas weet dat gevoel een halfuur lang vast te houden. Het ademt poëzie, maar wat verteld wordt, is bittere realiteit, ontdaan van al zijn franjes. Erg knap.

Je kan Actrice huisvrouw vuurspuwer piraat beluisteren via de feed van Docs, het documentaireprogramma van NPO Radio 1.

Ik woog drie verschillende poppodcasts tegen elkaar af op basis van hun aflevering over Taylor Swift. ‘Switched on pop’ komt als winnaar uit de bus. Foto: Vulture

3. ‘Switched on pop’ is misschien wel de beste podcast over popmuziek

Een bekentenis: uw gids door het podcastlandschap is een swiftie. Jawel, een fan van Taylor Swift. Ik hou van het eeuwige meisje in de nummers van de 32-jarige popzangeres en ik leef voor de hysterie die volgt op sociale media bij elk nieuw album. Ieder diertje zijn pleziertje, toch? Daarom besloot ik om het nuttige aan het aangename te koppelen: ik zou drie verschillende poppodcasts tegen elkaar afwegen op basis van hun aflevering over Midnights, het nieuwste album van Swift.

Muziekwebsite Pitchfork wijdde er een aflevering van hun podcast The Pitchfork review aan, net als de Popcast van The New York Times. Maar het was Switched on popvan New York Magazine dat er onmiddellijk met kop en schouders bovenuit stak. Waar de eerste twee het houden op een relatief klassiek rondetafelgesprek met muziekjournalisten over de sterktes en zwaktes van het album en het fenomeen Taylor Swift, gaat Switched on pop in de diepte. Hosts Nate Sloan en Charlie Harding, een muzikant en een musicoloog, ontleden de muziek tot in de puntjes.

Jasper Croonen, zelf musicoloog en recensent klassieke muziek bij onze krant, is al langer fan. ‘Een hit behandelen zij met de sérieux waarmee wij in onze opleiding de grootste werken uit de klassieke muziek analyseerden. Dat is het geniale: ze vertalen musicologie naar popmuziek.’ En dat levert verrassende inzichten op. ‘Ik herinner me nog dat ze het succes van One Direction vergeleken met de adoratie die de castraten in de 18e eeuw opriepen.’ In het geval van Taylor Swift leggen ze een slimme link met de postdubstep van Burial.

Is Switched on pop de beste podcast over pop? Of verliezen we er een uit het oog? Heb je zelf nog een podcasttip? Schrijf me op podcasttips@standaard.be

