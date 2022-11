Gedeeltelijk reclameverbod moet alcoholconsumptie jongeren temperen

De federale regering pleit voor een verbod op reclame voor alcohol in reclameblokken tijdens televisieprogramma’s gericht op kinderen en jongeren. Dat heeft het kernkabinet donderdag beslist, bevestigt het kabinet van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit).

De regering zet daarmee een eerste stap richting een breder alcoholplan, gericht op het vermijden van overconsumptie in het algemeen. Omdat alcohol drinken op jonge leeftijd extra schadelijk is, moeten jongeren extra worden beschermd, is de redenering.

Naast het gedeeltelijk reclameverbod zou er daarom ook een verbod op versterkte bieren en wijnen kunnen komen voor wie jonger is dan 18 jaar. Het gaat dan om zaken als Desperados, een bier met tequila.

Er is ook een zorgtraject voor jongeren met een alcoholproblematiek in de maak. Daarbij richt de focus zich vooral op de intense begeleiding van jongeren die met een alcoholintoxicatie in het ziekenhuis worden opgenomen. Bedoeling is dat er een zorgtraject alcoholverslaving op poten wordt gezet, specifiek voor de doelgroep jongvolwassenen, in samenwerking met de partners van het netwerk geestelijke gezondheidszorg. Jongeren die binnenkomen via spoed of vanwege een alcoholintoxicatie en/of naar aanleiding van een ongeluk onder invloed, wordt daarbij een zorgtraject aangeboden.

De federale regering heeft nu haar standpunt in de discussie bepaald, maar het alcoholplan moet nog finaal worden afgeklopt tijdens een interministeriële conferentie met de deelstaatregeringen. Die zou in december plaatsvinden.