Prominente Iraanse actrice zet foto zonder hoofddoek op Instagram

Taraneh Alidoosti, een prominente Iraanse actrice, heeft een foto zonder hoofddoek op haar Instagramprofiel geplaatst. De actrice, bekend van Leila’s brothers en The salesman, steunt het protest tegen het strengreligieuze regime.

Bijna twee maanden na de dood van de Iraanse Masha Amini woedt in Iran nog altijd protest. Pogingen van de gevreesde Revolutionaire Garde om het protest neer te slaan, mondden uit in bloedvergieten. Volgens mensenrechtenorganisaties kwamen al 300 Iraniërs om het leven. De actrice Taraneh Alidoosti laat er zich niet door afschrikken. Op Instagram sprak ze al verschillende keren haar steun uit aan de protestbeweging, maar daar doet ze nu een schepje bovenop met een foto. Op de socialenetwerksite poseert ze zonder hoofddoek en met een blad papier, waarop in het Koerdisch ‘Vrouw. Leven. Vrijheid’ te lezen staat.

Onlangs zei Alidoosti op hetzelfde medium dat ze haar land weigert te ontvluchten. Ze toonde zich bereid om te stoppen met werken en de families, die getroffen werden door de harde repressie, te steunen. ‘Ik vecht voor mijn thuis. Ik zal tegen elke prijs mijn rechten verdedigen. Het belangrijkste is dat ik geloof in wat we hier samen aan het opbouwen zijn’, voegde ze eraan toe.

De actrice speelt onder andere mee in Leila’s brothers, dat sinds deze week ook bij ons in de zalen is geland. In België verwierf Alidoosti vooral bekendheid met haar hoofdrol in The salesman, van regisseur Asghar Farahadi. Die film werd in 2017 genomineerd voor een Oscar, maar Alidoosti weigerde toen naar Hollywood af te reizen uit protest tegen het visumverbod dat Trump had aangekondigd voor mensen uit Iran, Irak, Libië, Somalië, Soedan, Syrië en Jemen.

Bloeiende filmcultuur

De brute dood van Masha Amini, een 22-jarige vrouw, leidde in het hele land tot diepe verontwaardiging. De zedenpolitie had haar gearresteerd omdat enkele lokken haar te zien waren onder haar hidjab. ‘Ongepaste kledij’, luidde de aanklacht. Volgens ooggetuigen verliep de arrestatie erg gewelddadig. Amini belandde in een coma en overleed drie dagen later. Haar dood op 16 september wakkerde een ­protestgolf aan die tot vandaag aanhoudt.

Ondergronds leefde het protest al binnen de filmwereld. Iran heeft, ondanks de strenge censuurwetten, een bloeiende filmcultuur. Filmmakers zijn het gewoon om via creatieve omwegen kritiek te leveren op het regime. Dat het soms gruwelijk mis kan gaan, bewees het verhaal van Zar Amir-Ebrahimi. Ze was een tv-ster op het toppunt van haar roem toen ze Iran moest ontvluchten na een uitgelekte sekstape. ‘Mensen in Iran zijn het gewend om zweepslagen te krijgen. Het is een standaardstraf. En toch vond ik dat beeld voor mezelf zo ondraaglijk, dat ik ben gevlucht’, zei ze daarover aan deze krant. Ook de gevierde filmmakers Jafar Panahi (Taxi Teheran) en Mohammad ­Rasoulof (There is no evil) zitten vast in de gevangenis.