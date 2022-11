Florida zet zich schrap voor uitzonderlijk late orkaan Nicole

Iets meer dan een maand nadat orkaan Ian in de zuidoostelijke Amerikaanse staat Florida een ware ravage heeft aangericht, zetten de inwoners van de Sunshine state zich nu schrap voor Nicole. Dat een orkaan nog zo laat in het jaar door Florida raast, is uitzonderlijk.

Orkaan Nicole landde donderdagochtend rond 6 uur (Belgische tijd) aan de oostkust van Florida. Het Amerikaanse National Hurricane Center waarschuwde dat de oostelijke kuststrook van Florida geconfronteerd zal worden met ‘gevaarlijke stormvloeden’. In het gebied ten noorden van Miami werden windsnelheden van 120 kilometer per uur gemeten. Het orkaancentrum waarschuwde voor mogelijke stormvloeden die vanuit de kust landinwaarts kunnen trekken en laaggelegen gebieden onder water zetten.

Het orkaancentrum stelt dat Nicole vooral veel regenval zal veroorzaken in Florida. Plotselinge en stedelijke overstromingen zijn mogelijk in alle districten. Ook de bijna 500 kilometer lange St. Johns River zou opnieuw uit zijn voegen kunnen treden en heel wat wateroverlast kunnen veroorzaken.

Verwacht wordt dat de intensiteit van Nicole de volgende dagen gradueel zal afnemen tot een tropische storm. Het orkaancentrum voorspelt dat de storm vermoedelijk noordwaarts zal trekken: eerst richting Georgia, daarna naar South en North Carolina.

Bedreiging

Lokale autoriteiten hebben in verschillende districten in Florida burgers opgeroepen om te evacueren. Hoewel Nicole bij het aan land komen minder krachtig zal zijn dan Ian, waarschuwden nooddiensten dat de orkaan nog steeds een ‘bedreiging’ vormt, zeker voor infrastructuur die al verzwakt was door de vorige orkaan.

Het is uitzonderlijk dat een orkaan nog zo laat in het orkaanseizoen van Florida ontstaat. Sinds het begin van de metingen in 1853 heeft Florida slechts twee orkanen in november gehad, in 1935 en 1985. Nicole is de eerste orkaan die zo laat in het seizoen in de Verenigde Staten aan land komt in vier decennia.

Orkaan Ian was een van de krachtigste stormen die recent in Florida landde. Ian liet eind september dit jaar een spoor van vernieling en dood achter: naar schatting werd 60 miljard dollar aan schade aangericht en kwamen meer dan 140 mensen om.

‘Laatste kans om gezin te redden’

In de meeste van de 67 districten van Florida werd de noodtoestand uitgeroepen. Volusia County was een van de kustdistricten waar ambtenaren bevelen tot evacuatie gaven of bewoners van gemeenschappen aan de zee adviseerden hoger gelegen gebieden op te zoeken.

Tientallen gebouwen, inclusief hoge flatgebouwen, zijn aan de kust in het district sinds Ian structureel onveilig verklaard, zei sheriff Mike Chitwood in een videoboodschap woensdag. Sommige daarvan dreigen nu in te storten door verdere erosie van de kustlijn. ‘Dit is de laatste kans om uw gezin en eigendom veilig te stellen’, vertelde de sheriff.

Nog voor Nicole donderdag vroeg officieel een orkaan werd, veroorzaakte de storm al ‘intense overstromingen’ in een groot deel van de Bahama’s. Uit voorzorg staakte het Orlando International Airport woensdag al zijn commerciële activiteiten. Ook Disney World en Universal Orlando Resort deden die dag hetzelfde.