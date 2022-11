De allerslimste cijfers ter wereld

Danira Boukhriss, Liesbeth Van Impe en Bart Cannaerts spelen vanavond de finale van De allerslimste mens ter wereld, de twintigste editie van De slimste mens ter wereld. Het programma blijft de sterkhouder van Play 4. Een terugblik in cijfers.

1.045.000

Het aantal kijkers dat De allerslimste mens ter wereld gemiddeld haalde tot nu toe – een cijfer dat iedereen omvat die live, uitgesteld, via website en naar de herhalingen keek. Slechts twee keer ging de quiz niét over het miljoen kijkers dit seizoen. De best bekeken aflevering was de uitzending met Gert Verhulst, Ella Leyers en Jonas Geirnaert – goed voor zo’n 1.249.000 kijkers.

Ter vergelijking: na De slimste mens is Extreme makeover Vlaanderen dit najaar het best bekeken Play 4-programma. Dat haalde gemiddeld 790.000 kijkers en ging tot nu toe geen enkele keer over het miljoen kijkers.

130.200

Het aantal likes voor het best scorende Tiktok-filmpje van De allerslimste mens ter wereld. Het filmpje waarin Ella Leyers aan quizmaster Erik Van Looy vraagt of hij haar borsten wil zien, haalde 1,8 miljoen views. Play 4 laat weten dat het een ‘uitzonderlijk seizoen’ was voor de sociale media van het programma, met 3,5 miljoen views op Youtube, 3,4 miljoen bereikte mensen op Facebook en 2,2 miljoen bereikte accounts op Instagram.

6.400

Erik Van Looy en zijn kandidaten spelen telkens voor een livepubliek van 160 mensen. Veertig afleveringen maal 160 mensen en dan zit je dus aan 6.400 Vlamingen die de opnames van deze twintigste editie hebben bijgewoond. Die dronken gemiddeld twee drankjes vooraf, zo liet Play 4 weten. Of dacht u dat die lachsalvo’s in het publiek alcoholvrij waren?

1.200

Het aantal quizvragen dat de tien redacteurs samen bedachten. Voor de cijferfetisjisten: daar zitten 120 puzzelrondes bij, 120 fotorondes en 240 finalevragen. Het aantal keren dat bevriende adverteerders, waaronder een Belgisch limonademerk, een quizvraag kregen, hebben we daarentegen niet geteld.

46

Het aantal mensen achter de schermen die meewerken aan deze editie. Bij die 46 zitten tien voltijdse redacteurs en één producer, en nog eens 35 medewerkers die de opnames in goede banen leiden.

18

Het record van Ella Leyers dat Bart Cannaerts niet kon verbreken dit seizoen. Cannaerts strandde in zijn zeventiende aflevering – niemand deed het beter dit seizoen. Maar Leyers, die kon zien hoe haar zus Olga Cannaerts van het record hield, blijft dus de absolute recordhouder, met 18 deelnames in het najaar van 2020.

4

Het aantal pakken dat quizmaster Erik Van Looy op maat heeft laten maken voor deze verjaardagseditie. Steevast met een voorkeur voor blauw, want dat straalt rust en vertrouwen uit.

3

Zoveel afgeleide producten bestaan er van De slimste mens ter wereld: een app, een scheurkalender en een bordspel. Best een bescheiden aanbod dus. Er waren ook De slimste mens-sweaters die je kon personaliseren, maar die zijn intussen niet meer verkrijgbaar.

1

Het aantal keer dat Koen De Bouw, Wim Opbrouck en Elodie Ouédraogo dit seizoen mochten aantreden als jurylid. Dat is één keer minder dan Ouédraogo’s partner Jeroom, die in de eerste aflevering ook te zien was als kandidaat, al werd hij er meteen uitgeflikkerd. Meest gevraagd als jurylid waren Pedro Elias (zeven afleveringen) en Jan Jaap van der Wal (eveneens zeven afleveringen). Bij de vrouwen was actrice Barbara Sarafian (vier afleveringen) het jurylid dat het vaakst terugkeerde.