Xi Jinping zegt dat Chinees leger zich moet voorbereiden op oorlog: ‘Focus alle energie op vechten’

De Chinese president Xi Jinping heeft het Chinese leger opdracht gegeven om ‘alle energie te focussen op vechten’ in voorbereiding op een oorlog. Dat wordt bevestigd door een woordvoerder van de Chinese Communistische Partij.

Xi bracht dinsdag een bezoek aan het commandocentrum van het Chinese Bevrijdingsleger. Foto’s van de president in militair uniform pronkten een dag later prominent op de voorpagina van de partijkrant. Tijdens zijn bezoek zou Xi hebben gezegd dat het leger ‘zijn militaire training uitgebreid moet versterken in voorbereiding op oorlog’. Tijdens het afgelopen partijcongres waarschuwde Xi ook al voor ‘gevaarlijke stormen aan de horizon’.

‘Focus al jullie energie op vechten, werk hard, verbeter jullie capaciteit om te winnen’, zou hij gezegd hebben. Het Chinese leger moet ook ‘resoluut de nationale soevereiniteit en veiligheid verdedigen’ nu China zich in een ‘onstabiele en onzekere’ veiligheidssituatie bevindt’, aldus Xi.

Xi gaf het leger in 2013, kort nadat hij president was geworden, al de opdracht om zich voor te bereiden op oorlog, en opnieuw in 2017. Maar de retoriek klinkt volgens experts ditmaal nog forser. ‘Hij stuurt een boodschap aan de Verenigde Staten en Taiwan’, aldus Willy Lam van de Amerikaanse denktank Jamestown Foundation.