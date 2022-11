Donderdag zonnig met over het zuiden soms hardnekkig ochtendgrijs

Donderdag starten we op de meeste plaatsen zonnig met uitzondering van de Ardennen en Belgisch Lotharingen, waar men rekening moet houden met nevel, mist en laaghangende bewolking die maar moeizaam oplossen.

Later blijft het vaak zonnig met vanaf het westen wat meer hoge sluierwolken, meldt het KMI.

Het is zacht bij maxima van 10 graden in de Hoge Ardennen tot 14 à 15 graden in Laag- en Midden- België. Er waait een overwegend matige zuidzuidwestenwind, maar in het uiterste zuiden van het land blijft de wind eerder zwak.

Donderdagavond en -nacht wordt het op de meeste plaatsen helder tot licht bewolkt. In het zuiden van het land vormt er zich op vele plaatsen al vrij snel nevel, mist of laaghangende bewolking. Het is niet uitgesloten dat er zich ook elders in het land wat laaghangende bewolking vormt.

De minima variëren tussen 2 en 7 graden in het zuiden van het land (of in sommige Ardense valleien nog wat lager). Elders liggen de minima tussen 5 en 9 graden. De wind is overwegend matig uit zuidelijke richtingen, in de Ardennen en Belgisch Lotharingen zwak en veranderlijk.