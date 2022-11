Biden: ‘Midterms waren een goede dag voor Amerika en voor democratie’

De tussentijdse verkiezingen die op 8 november in de Verenigde Staten werden gehouden zijn door president Joe Biden omschreven als een ‘goede dag voor Amerika en voor democratie’. Dat heeft hij woensdag gezegd in een toespraak.

In de aanloop naar de midterms waarschuwde Biden meermaals dat de democratie zelf bij de verkiezingen op het spel stond. Hij verwees daarbij specifiek naar Republikeinse kandidaten die nog steeds geloven in de leugen dat de verkiezingsuitslag van 2020 ‘gestolen’ is en die niet accepteren dat oud-president Donald Trump de afgelopen verkiezingen verloren heeft.

De midterms omschreef Biden dan ook als ‘het moment om die leugens met de waarheid te confronteren, de toekomst van ons land hangt ervan af.’ Het lijkt erop dat de kiezer dat met hem eens was, want de verkiezingswinst van de Republikeinen is een stuk magerder uitgevallen dan verwacht.

‘De pers had een rode golf voorspeld, maar dat is niet gebeurd’, zei Biden. ‘Onze democratie is de afgelopen jaren op de proef gesteld, maar het Amerikaanse volk heeft met zijn stem opnieuw bewezen dat een democratie is wie we zijn’, aldus de president.

‘De Democraten hebben sterke verkiezingen achter de rug. Het waren zelfs de beste midterms voor onze gouverneurs sinds 1986.’ Biden benadrukte dat de verkiezingen veilig en correct zijn verlopen en dat er geen noemenswaardige incidenten waren. ‘Onze verkiezingsambtenaren hebben overal in het land hun werk gedaan, zonder al te veel problemen.’

De Democratische leider liet weten ‘bereid’ te zijn ‘om met de Republikeinse oppositie samen te werken’ en open te staan voor ‘alle goede ideeën’. Enkele hooggeplaatste oppositieleden worden volgens Biden binnenkort uitgenodigd op het Witte Huis. ‘Het volk heeft overduidelijk geen boodschap aan een voortdurende politieke strijd’, concludeerde hij. ‘We moeten naar de toekomst kijken, niet naar het verleden. Ik ben nooit optimistischer geweest over de toekomst van ons land dan vandaag.’

Biden bedankte ook jonge mensen die volgens hem ‘massaal’ zijn komen stemmen, net als tijdens de presidentsverkiezingen twee jaar geleden. ‘Ze willen hun stem laten horen, over wapengeweld, over het klimaat, over studentenschulden, hun persoonlijke rechten, enzovoort.’

Tot slot herhaalde Biden nog maar eens dat hij in 2024 een gooi wil doen naar een tweede termijn als president, maar zei dat hij dat ‘begin volgend jaar’ nog zal bevestigen, omdat het om een beslissing gaat die in familieverband moet worden genomen.