Philippe Dartienne wordt derde ceo van Bpost in maand tijd

Philippe Dartienne neemt de rol van ceo van Bpost over van Henri de Romrée. Bij Bpost loopt momenteel een intern onderzoek naar mogelijke wanpraktijken met betrekking tot de concessie voor de distributie van kranten in België.

In afwachting van het onderzoek zette Tirez tijdelijk een stap opzij en werd Henri de Romree aangesteld als ceo.

De Romrée keert nu terug naar zijn functie van ceo van e-Logistics Noord-Amerika. Hij is daar in november onmisbaar met Thanksgiving, een absolute piek om pakjes klaar te stomen. Dartienne, de huidige cfo, is aangesteld als ceo ad interim. ‘De raad van bestuur heeft Philippe Dartienne gevraagd om de komende maanden de uitvoering van de strategie van het bedrijf onverminderd voort te zetten en de sociale dialoog voort te zetten’, klinkt het in de mededeling.

Koen Aelterman wordt dan weer cfo ad interim om Dartienne te vervangen.

Het is niet zo dat Tirez ervan verdacht wordt iets te hebben mispeuterd. Wel maakten Bpost en Dirk Tirez zich al enige tijd zorgen over één ­specifieke medewerker die ­betrokken was bij de aanbesteding voor de kranten- en tijdschriftenconcessie. Er waren vermoedens dat die mogelijk zijn boekje te buiten was ­gegaan.