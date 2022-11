Twitter wordt betaaldienst, zegt Musk

Twitter wordt een betaaldienst die 8 dollar per maand kost. Tenminste, als je wil dat je tweets door anderen gezien worden.

Elon Musk, sinds twee weken de eigenaar van Twitter, hield woensdagavond onze tijd een audiogesprek met adverteerders. Heel wat van hen schortten hun campagnes op uit onzekerheid over de richting die Musk met het platform uit wil. Of Musk hen kon geruststellen, is onduidelijk. Een groot deel van de vragen ging over de controle van de identiteit van gebruikers en over moderatie.

Musk had vorige week gezegd dat betalende gebruikers een ‘blauw vinkje’ achter hun naam zouden krijgen en had gesuggereerd dat hun tweets ook meer zichtbaar zullen zijn dan die van anderen. Het blijkt nu heel wat verder te zullen gaan. ‘Je zult nog altijd kunnen kijken naar tweets van ongeverifieerde mensen, zoals je in Gmail nog in je spamfolder kunt kijken, maar de standaard is dat je alleen geverifieerde mensen ziet’, zei Musk. Hoewel hij de mensen met het blauwe vinkje ‘geverifieerd’ blijft noemen, is het bedrijf niet van plan om echt op identiteit te controleren. Wie een blauw vinkje wil, moet een telefoonnummer en een kredietkaart opgeven en 8 dollar per maand betalen, zei Musk nog. Wie zich op Twitter voordoet als iemand anders met kwade bedoelingen, kan zijn account wel tijdelijk of zelfs definitief geblokkeerd zien.

Dinsdagavond kondigde een Twittermedewerker een ander plan aan. Wie tot nu toe een blauw vinkje had, met name celebrity’s, politici en journalisten, zou voortaan een nieuw, grijs vinkje krijgen met de vermelding ‘official’ erbij. Maar nog geen dag later tweette Musk over dat plan: ‘I just killed it.’ Musk beloofde ook dat Twitter ‘waarachtig, interessant en entertainend’ zal zijn. Maar voor het bestrijden van desinformatie zei Musk dat hij vooral zal vertrouwen op een systeem van vrijwilligers dat zijn voorganger, ex-ceo Parag Agrawal, had gelanceerd: Birdwatch (door Musk intussen omgedoopt tot Community Notes).