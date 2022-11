Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Sjaaltje (1)

‘Collega Sintobin, steek dat sjaaltje maar in uw mond.’ Het is niet de meest evidente raadgeving voor een Vlaams Parlementsvoorzitter, maar Liesbeth Homans (N-VA) zei het toch maar. Eerst had Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) bij wijze van solidariteit met de landbouwsector een traditionele rode zakdoek met witte bollen uitgespreid over het spreekgestoelte toen hij een vraag stelde over het Mestactieplan. Toen hij even later tussenbeide kwam in een discussie over de Ventilus-hoogspanningslijn zonder het woord te hebben gekregen, gaf de Parlementsvoorzitster hem dus de hoger vermelde raad.

Poetin

‘We gaan enkel uit deze crisis raken door redelijkheid, respect, dialoog en democratie. Niet door straten af te zetten en tegen elkaar te staken. Dat is de tactiek van Poetin. We moeten constructief naar oplossingen zoeken, zo raken we ook hier uit.’ Op veel sympathie van de vakbonden zal Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert niet moeten rekenen na deze uitspraak op de VRT-radio. Maar voor Lachaert vergissen de vakbonden zich van vijand. ‘De energieprijzen gingen door het dak door de oorlog in Oekraïne. De overheid en onze bedrijven vechten daar evenzeer tegen’, zegt hij. ‘We zitten allemaal in de miserie. Tegen elkaar oorlog voeren, brengt ons niet tot oplossingen.’

Sjaaltje (2)

Homans durft al wel eens meer apart uit de hoek te komen. ‘Ik weet niet of u beseft dat er ook zoiets als een vader bestaat’, repliceerde ze begin deze maand toen PVDA-Parlementslid Lise Vandecasteele aankaartte dat vooral moeders getroffen worden door de problemen in de kinderopvang. Ze kreeg toen het verwijt dat ze zich niet had gehouden aan de parlementaire regels. Ditmaal kwam er geen reactie. Kan ook niet met een zakdoek in de mond.

Besparingen

Parlementsvoorzitster Liesbeth Homans had woensdag wel meer te doen dan alleen lachen met boerensjalen. Voordat ze Sintobin terechtwees, had ze met het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement al ingestemd met een reeks besparingen op de eigen uitgaven voor 8,7 miljoen euro. Zo wordt de bestaande besparing van vijf procent op de parlementaire vergoedingen verlengd voor de rest van de legislatuur. Daarnaast zijn de partijen het ook eens om dieper te snijden in de dotaties en de werkingstoelages voor de fracties.