Keeperstrainer Erwin Lemmens mag na minnelijke schikking mee naar het WK

Donderdag wordt de WK-selectie bekendgemaakt, maar Erwin Lemmens is nu al zeker dat hij op het vliegtuig mag stappen. De keeperstrainer stond op non-actief als verdachte in de zaak-Propere Handen, maar door een juridische schikking kan keeperstrainer nu toch mee. Courtois en co. kunnen zo dus opgelucht ademhalen. De tweede keeperstrainer – Iñaki Bergara – heeft namelijke een slechte knie, waardoor hij niet hard op doel kan trappen. Met de aanwezigheid van Lemmens is die zorg alvast van de baan.

Erwin Lemmens stond sinds eind januari – nu al negen maanden – op non-actief bij de nationale ploeg. Begin dit jaar raakte bekend dat hij een van de 56 personen is die het parket wilde doorverwijzen naar de rechtbank in de zaak-Propere Handen. Dit omdat Lemmens tussen 1 januari 2013 en de zomer van 2014 voor 52.808 euro aan facturen zou hebben geïnd bij de KBVB via een Cypriotische vennootschap van spijtoptant Dejan Veljkovic en ook zwart geld verdiende toen hij samenwerkte met Peter Maes. De keeperstrainer gaf dat later wel aan bij de fiscus, maar werd toch verdacht van valsheid in geschrifte.

Daarom moest Lemmens in 2022 dus toekijken hoe de Rode Duivels wedstrijden speelden in de Nations League en hoe zijn taken werden overgenomen door de Spanjaard Iñaki Bergara, de tweede keeperstrainer en een grote vertrouweling van Roberto Martinez. Toch verdween Lemmens nooit helemaal van het toneel. Hij behield zijn goeie band met onze nationale doelmannen – zeker met Thibaut Courtois – en bleef achter de schermen bij veel sportieve vergaderingen betrokken. Daarnaast was Lemmens ook aanwezig toen in september het nieuwe bondsgebouw officieel werd ingehuldigd. Hij was daar niet in kostuum, maar in zijn trainingsoutfit van de nationale ploeg.

Thibaut Courtois en co. hadden dan ook graag dat Lemmens dinsdag mee op het vliegtuig stapt richting het WK. Onze keepers waarderen zijn trainingsmethodes en zijn communicatie. Zeker Courtois werkt al jaren met hem samen. Lemmens verhoogt het trainingsniveau en dat gevoel hebben ze minder bij Iñaki. De Spanjaard heeft een zwakke knie, waardoor hij nooit hard en voluit op doel kan trappen. Dat is vervelend.

Schikking

Deels uit noodzaak, deels uit professionalisme moest de knoop nu worden doorgehakt. Om mee te gaan naar Qatar moest Lemmens wel een (financiële/juridische) schikking tekenen bij het federaal parket in de zaak-Propere Handen. Alleen dan zou zijn schorsing worden opgeheven. Die schikking is nu toch in orde gekomen. De voetbalbond maakte dan ook bekend dat Lemmens met onmiddellijke ingang opnieuw aan de slag kan gaan als keeperstrainer en ook mee het vliegtuig zal opstappen richting Qatar.