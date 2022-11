KV Mechelen heeft met Tim Matthys nieuwe sportief directeur

KV Mechelen heeft een opvolger voor Tom Caluwé. De aanstelling van Tim Matthys (38) tot sportief directeur werd woensdag officieel bekendgemaakt. Matthys, die een verleden heeft bij de Kakkers, komt over van de scoutingscel van Anderlecht.

Vorige maand zag KV Mechelen sportief directeur Tom Caluwé vertrekken naar Club Brugge. De zoektocht naar een opvolger leidde Malinwa tot Tim Matthys, een oude bekende Achter de Kazerne. Matthys voetbalde van 2014 tot 2019 vijf seizoenen voor KV Mechelen. Met Malinwa won de flankspeler de beker en titel in tweede klasse.

Na zijn profcarrière was Matthys aan de slag als Hoofd Scouting bij KV Mechelen, waar hij al snel werd weggeplukt door AA Gent. Eind vorig jaar trok Matthys naar Anderlecht, waar hij door Peter Verbeke werd aangesteld als Hoofd Scouting. Na minder dan een jaar komt er al een einde aan het avontuur van Matthys in het Lotto Park.

‘Ik ben zeer fier en blij dat ik terug kan komen bij KV’, aldus Matthys in een reactie op de geel-rode clubwebsite. ‘Na het eerste contact met KV Mechelen kwamen de kriebels terug. Die kriebels van toen ik voor ‘den I’ speelde. Daarna is alles snel gegaan en ik ben blij dat ik nu terug ben. Ik hoop het goede werk dat Tom Caluwé hier geleverd heeft verder te zetten, al geloof ik niet dat één iemand een club groot kan maken. Ik wil heel nauw samenwerken met de capabele mensen die hier zijn, sportief en extra-sportief. KV blijft een club van het volk en dat moet in alles de bovenhand nemen. Daar zal ik mijn steentje proberen aan bij te dragen.’

‘Eigenlijk had ik geen intenties om RSCA te verlaten, maar deze kans was voor mij niet te weigeren’, ging Matthys verder. ‘Ik sta er dan ook op om Anderlecht, en in het bijzonder voorzitter Wouter Vandenhaute en Peter Verbeke, te bedanken. Zij toonden veel begrip toen ik mijn wens uitte om KV Mechelen te vervoegen. Ook de manier waarop wij onderling alles geregeld hebben toont aan dat Anderlecht een grote club is en altijd zal blijven. Ik ben dan ook zeker dat ze terug zullen komen aan de top van het Belgisch voetbal.’