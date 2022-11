Ierse ‘Clan’ krijgt tweede seizoen op Apple TV+

AppleTV+ heeft aangekondigd dat Bad sisters een tweede seizoen krijgt. Opmerkelijk, want het Vlaamse origineel kreeg er op VTM niet meer dan één.

Bad sisters, zoals de internationale versie van de Vlaamse VTM-reeks Clan op Apple TV+ heet, krijgt een tweede seizoen. Dat meldt de streamingdienst zelf in een persbericht vol lof over de reeks die op Rotten Tomatoes een score van 100 procent kreeg.

In 2012 was ook de originele reeks Clan erg populair in Vlaanderen. Toch heeft Clan maar een seizoen lang op VTM gelopen. De serie over vier zussen die een moord op hun schoonbroer beraamden, was destijds het debuut van showrunner Malin-Sarah Gozin. Zij bleef betrokken bij de remake op AppleTV+.

Bad sisters werd in Ierland opgenomen en de moordzuchtige zussen Goethals kregen de Ierse naam Garvey. De Kloot (Dirk Roofthooft) werd in het Engels The Prick. Hij werd gespeeld door Claes Bang, de Deense acteur die de hoofdrol had in de film The square. Bono’s dochter, Eve Hewson (The knick, Behind her eyes) speelde de jongste zus: haar Vlaamse tegenhangster was Maaike Neuville. Anne-Marie Duff (Sex education) vertolkte de Ierse versie van het seutenzusje Goedele, destijds Inge Paulussen.

De reeks ging in augustus op AppleTV+ in première. Hoewel Bad sisters internationaal uitmuntende kritieken kreeg, geeft AppleTV+ voorlopig niet vrij hoeveel mensen de serie al gezien hebben.