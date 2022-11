Trump grote verliezer van midterms: is de Amerikaanse democratie gered?

De situatie is ‘REALLY BAD’, in kapitalen. En nog: ‘protesteer, protesteer, protesteer’. Dat zijn de woorden van voormalig Amerikaans president Donald Trump. Want de republikeinen, en zeker die van de radicale vleugel, kunnen niet tevreden zijn na deze midtermverkiezingen. De Democraten verliezen het Huis van Afgevaardigden, maar houden goed stand. Wat betekenen deze midterms voor de VS? En dreigt een nieuwe Trumpiaanse protestgolf op gang te komen?