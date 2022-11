Kirill Stremoöesov, het door Rusland geïnstalleerde plaatsvervangend hoofd van de Oekraïense regio Cherson, is woensdag omgekomen bij een auto-ongeluk. Dat meldden Russische staatspersbureaus waaronder Tass en schrijft ook persagentschap Reuters.

Een van Ruslands meest prominente ambtenaren in Oekraïne is woensdag bij een auto-ongeluk om het leven gekomen. De precieze omstandigheden waarin Stremoöesov overleed, zijn momenteel nog niet duidelijk. Oekraïense functionarissen zijn sceptisch over de zogenaamde dood van Stremoöesov, die niet onafhankelijk kan worden geverifieerd.

Zijn dood wordt bevestigd door de lokale Russische autoriteiten. Ook Vladimir Saldo, Stremoöesovs baas, deelde mee dat hij ‘tijdens een autorit in Cherson’ is overleden. Het persagentschap Interfax meldde dat de crash plaatsvond op een weg tussen de stad Cherson en Armjansk, een stad in het zuidoosten van de door Rusland geannexeerde Krim.

Van obscure blogger tot nummer twee

Stremoöesov groeide uit van een obscure blogger en lokale politicus voor de Russische inval tot de nummer twee in de door Rusland bezette regio Cherson. Hij was een zeer zichtbaar figuur op sociale media, waar hij allerlei forse uitspraken deed. In zijn meest recente update, luttele uren voor zijn dood, hekelde hij nog de ‘Oekraïense nazi’s’ en beweerde hij dat het Russische leger de situatie in het zuiden ‘volledig onder controle’ had. Kiev beschouwde hem als een collaborateur en verrader.

Hij was ook degene die enkele dagen geleden burgers nogmaals opriep om te ‘evacueren’ uit de Cherson-regio en de westelijke oever van de Dnjepr te verlaten vanwege ‘verhoogd militair gevaar’.