Twee inspecteurs Mestbank fysiek aangevallen in Ravels

De discussie over het nieuwe mestactieplan heeft geleid tot fysieke agressie tijdens een mestcontrole in Ravels. Minister Zuhal Demir (N-VA) waarschuwt de actievoerende boeren om elkaar niet op te hitsen. ‘Zeggen dat de sector kapotgaat, is van de pot gerukt.’

De twee inspecteurs voerden woensdagochtend een staalname van een mesttransport uit op een landbouwbedrijf in Ravels, in de Noorderkempen. Eerst werden ze daarbij uitgescholden, daarna kwamen er klappen aan te pas en werd hun materiaal beschadigd.

Het is het voorlopige dieptepunt in de verhitte discussie over het nieuwe mestactieplan. Een gelekte tekst met voorstellen voor dat plan veroorzaakt al meer dan een week grote verontwaardiging in de landbouwsector. Boeren voerden overal in het land al actie, omdat het plan volgens hen onmogelijke eisen zou stellen.

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir (N-VA) greep het incident aan om in het Vlaams Parlement te wijzen op de gevolgen van het lek. ‘Die berichtgeving heeft tot geweld geleid. Ik zou ook kwaad zijn als ik die berichtgeving zou hebben gelezen’, zei Demir. ‘Ik wil hier duidelijk zeggen: we zullen geweld nooit aanvaarden. Ik wens de twee medewerkers die fysiek zwaar aangevallen zijn heel veel steun. Dat is niet de weg die we moeten opgaan.’

Ook de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), de werkgever van de twee inspecteurs, veroordeelt het geweld. ‘We begrijpen de onrust die momenteel heerst op het terrein en vertrouwen erop dat het hier om een uitzondering gaat’, reageert de maatschappij. Ze kondigt aan bij elk incident aangifte te zullen doen bij de politie.

De discussie is intussen verlegd, nu Demir aan de landbouw-, milieu- en natuurorganisaties heeft gevraagd om de komende weken zelf voorstellen te doen voor het nieuwe mestactieplan. Als daarbij een akkoord uit de bus komt dat de Europese doelstellingen haalt, wil de minister het compromis aan de Vlaamse regering voorleggen.

Europese boetes

Demir blijft boos om het lek. ‘Zeggen dat we geen eten meer zullen hebben, dat de sector kapotgaat, dat is van de pot gerukt’, zegt ze. ‘Ik zal nooit aanvaarden dat de landbouw moet verdwijnen.’ Ze stelt wel vast van de 20.000 landbouwbedrijven er 5.000 geen probleem hebben met de nitraatuitstoot. ‘We hebben goede voorbeelden nodig waar de sector zich op kan richten, zonder hem kapot te maken’, vindt de minister.

We zijn intussen toe aan het zevende mestactieplan. Die plannen zijn bedoeld om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Ze regelen hoeveel mest boeren mogen gebruiken, waar ze mogen bemesten en in welke gebieden strengere maatregelen gelden. Tegen 2027 zou volgens een Europese kaderrichtlijn alle water schoon en gezond moeten zijn, anders dreigen er boetes.