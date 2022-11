Luizenkammetje uit Kanaän toont oorsprong van ons alfabet

‘Moge dit stukje ivoor de luizen in uw haar en uw baard verwijderen.’ Een Kanaänitische volzin gekrast op een ivoren luizenkam gaat helemaal terug tot de oorsprong van het alfabet.

Israëlische archeologen hebben vandaag een bijzondere vondst bekendgemaakt. Op een luizenkammetje opgegraven in de ruïnes van de antieke stad Lachis (in het huidige Israël) troffen ze een inscriptie aan in de taal van de oude Kanaänieten, een volk dat in de brons- en de ijzertijd in het zuidelijke deel van de Levant leefde. De inscriptie omvat een volledige zin, en omdat het kammetje zou dateren van 1.700 voor Christus is het de oudste bekende volzin uit het land van Kanaän. Waarom dat zo bijzonder is? De Kanaänieten worden gezien als de uitvinders van het alfabet.

Olifantenivoor

Het kammetje, niet meer dan een paar centimeter lang en breed, is vervaardigd uit olifantenivoor. Aan de basis van de tanden, die grotendeels zijn afgebroken, vonden de archeologen zelfs nog microscopische resten van hoofdluizen. Maar dat het om een luizenkammetje gaat, toont de inscriptie al aan. In het ivoor zijn zeventien symbolen gegraveerd. Het zijn ‘proto-letters’ die samen de zeven woorden vormen van een zin. Een zin die de eigenaar van het luizenkammetje gelukwenste bij het gebruik ervan: ‘Moge dit stukje ivoor de luizen in uw haar en uw baard verwijderen’, staat er (vrij vertaald).

Het olifantenivoor van het kammetje kwam vermoedelijk uit Egypte.

Het olifantenivoor kwam vermoedelijk uit Egypte, waar de Kanaänieten hechte banden onderhielden (al kwam het soms ook tot gevechten met de legers van de farao’s). En ook de inscriptie is aan het oude Egypte gelinkt. Ze vertoont sterke gelijkenissen met andere Kanaänitische inscripties, gevonden op rotswanden in het zuiden van de Sinaï-woestijn. Daar ligt een mijn waar ooit Kanaänitische arbeiders zwoegden – mogelijk onder dwang van de Egyptenaren. Die laatste inscripties zouden dateren van 1.900 voor Christus, twee eeuwen voor het luizenkammetje zou zijn gemaakt.

Dat het kammetje twee eeuwen jonger zou zijn, blijkt echter niet uit de paleografische analyse van de zeventien symbolen erop: niet één ervan vertoont een verdere ontwikkeling dan de tekens van de inscripties uit de Sinaï. Er zijn bijvoorbeeld géén veranderingen te zien die wél bij latere Kanaänitische inscripties voorkomen, uit de 13de en 12de eeuw voor Christus, schrijven de archeologen in het vakblad Jerusalem Journal of Archaeology.

Vrij vertaald staat er op het kammetje: ‘Moge dit stukje ivoor de luizen in uw haar en uw baard verwijderen.’

Kiem van Latijns alfabet

Een van die veranderingen was een vast aantal streepjes – meer bepaald vier – waarmee de proto-letter ‘M’ werd getekend. De Kanaänieten hadden het lettersymbool afgeleid van het Egyptische hiëroglief voor ‘water’, een zigzaglijn die golfjes voorstelt. Bij de Kanaänieten stond het pictogram niet meer voor een heel woord, maar slechts voor de eerste klank van het woord voor ‘water’ in hun taal, wat als ‘maym’ zou hebben geklonken. Op het luizenkammetje en ook in de Sinaï-inscripties loopt het aantal streepjes van de proto-M’en nog uiteen – op het kammetje zijn het er bijvoorbeeld maar drie. Pas eeuwen later werden het er standaard vier.

De vierstrepige ‘M’ werd samen met de andere letters van het Kanaänitische alfabet opgepikt door de Feniciërs. Dat volk van zeevaarders verspreidde het alfabet vervolgens over het Middellandse Zeegebied, waarmee het de kiem legde voor het Latijnse en het Griekse maar ook voor het Arabische en Hebreeuwse alfabet.