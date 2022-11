Coronalert-app wordt afgevoerd: ‘U mag de app verwijderen’

Het einde van een tijdperk? Het Comité Testing & Tracing zet de tracingapp ‘Coronalert’ stop. Twee jaar geleden werd die met veel fanfare ingevoerd, maar over het nut wordt nog altijd gediscussieerd.

Een jaar geleden brak het zweet u mogelijk nog uit, wanneer u vlak voor een belangrijke ontmoeting een rood schermpje te zien kreeg in uw corona-app. Dat is nu verleden tijd. Na ruim twee jaar mag u de tracingapp ‘Coronalert’ van uw smartphone verwijderen. De app wordt op non-actief gezet. Dat maakte voorzitter van het Interfederaal Comité Testing & Tracing Karine Moykens bekend op Radio 2 en wordt op Twitter bevestigd door professor Bart Preneel (KU Leuven). De cryptograaf is een van de ontwikkelaars van de app. Hij vraagt aan gebruikers om de app uit te schakelen en te verwijderen.

After 25months, the contact tracing app @CoronalertBe will be discontinued. Users are requested to disable and remove the app. A big thank you to the large team (including several volunteers and the DP3T researchers) going above & beyond their duty to make this work. A?? 1/7 pic.twitter.com/6S1dRUjXx4 — Bart Preneel (@bpreneel1) November 9, 2022

De roep om zo’n app was aan het begin van de coronacrisis erg luid, maar daardoor waren de verwachtingen ook hoog. Volgens sommigen was zo’n app niets minder dan de uitweg uit de coronacrisis. ‘Het was van meet af aan duidelijk dat deze app de hype niet zou kunnen inlossen, maar dat neemt niet weg dat het een waardevolle tool was die een bescheiden bijdrage heeft geleverd in de strijd tegen de pandemie’, schrijft Preneel op Twitter.

Privacy

De app werd breed gelanceerd op 30 september 2020 en hield bij wie met wie contact had gehad. Wie besmet was geraakt, kon dat ingeven. De app zou dan een melding sturen naar de gebruikers bij wie een risicocontact heeft plaatsgevonden. Preneel toont zich trots over de manier waarop de app in heel die gegevensuitwisseling rekening hield met de privacy van de gebruikers. De uitgewisselde codes bevatten geen gegevens over de identiteit van de gebruiker of waar een ontmoeting had plaatsgevonden. Wie de melding kreeg dat hij of zij was blootgesteld aan een coronapatiënt, vernam wel de datum van dat contact, maar niet om wie het ging.

In totaal hebben 4 miljoen Belgen de app geïnstalleerd en zijn er 1,7 miljoen testresultaten ingegeven. Een half miljoen mensen hebben een waarschuwing gekregen dat ze een hoog risico hadden gelopen. De app moest het klassieke contactonderzoek stutten. Een kwart van de verwittigingen vond plaats tijdens de omikrongolf.

Nut bewezen?

Toch is niet iedereen overtuigd van het nut van de app. Professor emeritus huisartsgeneeskunde Jan De Maeseneer (UGent) zei in het Vlaams Parlement dat de app haar nut niet heeft bewezen. ‘We hebben geen zicht op de echte resultaten’, zei hij ook in deze krant. Een studie in het Verenigd Koninkrijk vond wel dat een gelijkaardige Britse app tot 4.200 overlijdens heeft kunnen voorkomen. Moykens herhaalde op Radio 2 dat de app heel waardevol is geweest.

Waarom de app dan is stopgezet? Het gebruik liep de laatste maanden fors terug. De pandemie is veel minder aanwezig in ons leven, ook al vinden er nog dagelijks besmettingen plaats. Maar die worden dan weer vooral gedetecteerd door goedkopere antigeen- en zelftesten en dus niet officieel geregistreerd of ingevoerd in de app. Bovendien kost het geld om de app actief te houden. Daar komt nog bovenop dat verschillende andere Europese landen al besloten hadden om hun apps stop te zetten. Mocht dat nodig blijken, kan ‘Coronalert’ wel snel opnieuw worden geactiveerd.