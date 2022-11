De temperaturen dalen en veel mensen bereiken stilaan een kantelpunt: verwarming aan of uit? Sommigen maken er een sport van om het nog even te rekken, want de ‘aan’-knop duwt vaak ook de rekening omhoog. Wij zijn benieuwd naar uw verhaal. Laat ons graag weten hoe u het aanpakt, liefst met vermelding van uw gsm-nummer: binnenland@standaard.be.