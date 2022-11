De Duitse televisiezender ZDF heeft de volledige reportage uitgezonden, waarin WK-ambassadeur Khalid Salman homofobe uitspraken deed. Op de beelden is te zien hoe mannen uit de entourage van de ambassadeur ook vrouwonvriendelijke uitspraken doen.

‘Waarom kunnen vrouwen niet zonder sluier rondlopen’, vraagt Jochen Breyer, een reporter van de Duitse zender ZDF, aan tafel met een groep mannen in het huis van de Qatarese WK-ambassadeur Khalid Salman. Een van hen antwoordt: ‘Vergelijk het zo: voor je ligt een onverpakt snoepje en je weet niet of iemand het aangeraakt heeft of ervan geproefd heeft. Daarnaast ligt een verpakt snoepje. Welk snoepje kies je dan?’ De ambassadeur kijkt goedkeurend toe.

Het is opnieuw een pijnlijk fragment voor de organisatie achter het WK. Eerder deed dezelfde reportage al stof opwaaien, toen bekendraakte dat de ambassadeur zei dat homoseksualiteit ‘haram’ is. Het is een vorm van geestesziekte, vond hij. Een Fifa-verantwoordelijke onderbrak prompt het interview.

Het televisiefragment verscheen daags nadat de secretaris-generaal van de voetbalbond Fifa had geprobeerd om de gemoederen te sussen. ‘Iedereen is meer dan welkom’, beweerde zij.

Homoseksualiteit is verboden in de Golfstaat. Mannen die hand in hand wandelen, riskeren drie jaar gevangenis. De organisatoren van het WK hinken daardoor op twee benen over de kwestie. Enerzijds benadrukken ze dat koppels van hetzelfde geslacht geen problemen zullen ondervinden tijdens het toernooi, anderzijds smeken ze om op het voetbal te focussen en vragen ze bezoekers om rekening te houden met de gevoeligheden in het land. Verschillende Europese landen hebben al aangekondigd dat hun aanvoerder een regenboogband met de boodschap ‘One love’ zal dragen, ter ondersteuning van een antidiscriminatiecampagne.