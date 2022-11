Joshua Redman en co. toveren Bozar om in broeierige jazzclub

Zet vier supermuzikanten bij elkaar en je hebt daarom nog geen supergroep. Maar als ze Joshua Redman, Brad Mehldau, Christian McBride en Brian Blade heten, kom je toch dicht in de buurt.

Ze begonnen erg kalm, maar de klasse droop er van bij het openingsnummer van af. Dat eerste nummer was ‘Chill’, en komt uit Moodswing, de plaat waarmee het voor dit viertal in 1994 allemaal is begonnen. Die werd uitgebracht onder de naam van Joshua Redman, begin jaren 90 dé rijzende ster onder jazzsaxofonisten. Intussen is hij een gevestigde waarde en zijn z’n drie kompanen even grote jazzsterren – dat het kwartet in een uitverkochte Bozar speelde, zegt veel.

Gisteren bevestigd: Brad Mehldau is inderdaad een van de strafste pianisten van de hedendaagse jazz. Foto: Koen Bauters

Straf wat Redman allemaal uit zijn tenor haalt, met een voorliefde voor het hoge register (en bijbehorende piepende klanken). Ook Mehldau gaf met een indrukwekkende solo meteen zijn visitekaartje af: hij is inderdaad een van de strafste pianisten van de hedendaagse jazz. In het tweede nummer sprong de band een kwarteeuw vooruit: ‘Disco ears’ komt uit Long gone, hun tweede reünieplaat die onlangs is verschenen. Die mag dan een lichte tegenvaller zijn (de opnames dateren al van 2019, en sommige nummers lijken wel overschotjes van voorgangerRound again), live geeft de band de muziek een extra boost.

Zeker als McBride en Blade wat meer op de voorgrond traden: de eerste heeft de vetste sound op contrabas sinds Charlie Mingus, de tweede is een elegante drummer die erg gedoseerd speelt en zelden soleert, maar die de muziek wel permanent voortstuwt. Onderschat Blade niet: de man is een multitalent die ook als singersongwriter actief is. Én die sterke composities schrijft: zijn ‘Your part to play’ was het meest uitdagende stuk dat we in Bozar hoorden.

De band was gul met muzikale traktaties: in de intro van Mehldau bij zijn stuk ‘Undertow’ schemerde zijn voorliefde voor klassieke muziek door, die van Redman bij ‘Obsession’ zal de studenten saxofoon in de zaal groen van jaloezie hebben gemaakt: wat een virtuositeit, wat een zeggingskracht – zeker op de tenorsax, als hij voor sopraan kiest is Redman net iets minder straf.

Redman op sax: wat een virtuositeit, wat een zeggingskracht. Foto: Koen Bauters

Met dit kwartet leek de grote zaal van Bozar wel omgetoverd in een broeierige jazzclub. Het publiek smulde ervan en reageerde dolenthousiast (net als in Amsterdam enkele dagen geleden, vertelde de saxofonist). Redman en co. keerden terug voor ‘Silly little love song’, een dartel stuk waarvan de speelvreugde alweer afspatte. Het publiek veerde nog eens recht en er kwam nog een tweede bisnummer. ‘Dank u voor uw grote appetijt’, zei Redman. ‘Met alles wat gaande is in de VS, kunnen we wel wat positieve energie gebruiken.’

Redman/Mehldau/McBride/Blade (****), gezien in Bozar op 8 november. Long gone (***) is nu uit bij Nonesuch.