De kandidaten die hij het openlijkst steunde, werden afgestraft. En zijn rivaal voor de Republikeinse nominatie in 2024 maakte een schitterende beurt. Geen wonder dat Donald Trump erg slechtgezind is.

Donald Trump had er zin in de jongste dagen, dat zag je zo. Op rally’s om Republikeinse kandidaten te steunen had hij het naar gewoonte vooral over zichzelf, steeds nadrukkelijker koketterend met de ...