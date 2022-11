Facebook-moeder Meta ontslaat 11.000 werknemers

Een van de grootste ontslagrondes van dit jaar valt bij Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp. 11.000 werknemers verliezen hun job. Omgerekend is dat ongeveer 13 procent van het totale personeelsbestand. Meta kampt met dalende omzetcijfers door de krapte op de advertentiemarkt en de haperende groei van Facebook.

Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, schrapt wereldwijd 11.000 jobs. In de financiële krant The Wall Street Journal was al uitgelekt dat er duizenden ontslagen zouden vallen. Het gaat om 13 procent van het totale personeelsbestand, zegt het bedrijf in een mededeling.

Het is de eerste grote ontslagronde bij het bedrijf in zijn 18-jarige bestaan. Tot voor kort kon Meta telkens sterke groeicijfers neerzetten. De pandemie zette een turbo op sociale media als Facebook en Instagram. Daardoor konden on 2021 maar liefst 27.000 nieuwe werkkrachten aangenomen worden. Maar onlangs liet ceo Mark Zuckerberg ontvallen dat hij ‘veel mensen zag die hier niet zouden moeten zijn’. Het was een teken aan de wand.

Het bedrijf achter Facebook, Instagram en Whatsapp krijgt te duchten concurrentie van Tiktok, dat de harten van jongeren wereldwijd heeft veroverd. Ondanks de ‘reels’, een doorzichtige kopie van Tiktok-video’s, slaagt Meta er niet in hen terug te winnen. Bovendien zet de afnemende economische groei en de verhoogde inflatie een rem op de advertentiemarkt, de belangrijkste bron van inkomsten voor Meta.

Het bedrijf pompte de afgelopen jaren ook enorme bedragen in de ontwikkeling van de metaverse, een soort van permanente 3D-omgeving waarvan voorlopig alleen Mark Zuckerberg echt enthousiast lijkt te worden. Meta zag de nettowinst in het derde kwartaal met 52 procent dalen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, tot 4,4 miljard dollar.

Donkere wolken boven Silicon Valley

Meta is niet het enige technologiebedrijf uit de VS dat moeilijkheden ondervindt. Elon Musk schrapte vorige week nog ongeveer de helft van de jobs bij Twitter in een poging om zijn duur betaalde overname op termijn rendabel te maken. Ook taxi-app Lyft, de grote concurrent van Uber, heeft fors in zijn personeelsbestand gesneden. Zelfs het ongenaakbaar geachte Amazon bereidt zich voor op een onzekere economische toekomst en schrapte geplande nieuwe magazijnen.