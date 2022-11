De Amerikaanse acteur en regisseur Sean Penn heeft tijdens een bezoek aan Kiev een van zijn Oscars aan de Oekraïense president Volodimir Zelenski gegeven. ‘Als teken van vertrouwen dat Oekraïne de oorlog met Rusland zal winnen.’

In een video die Zelenski zelf heeft gedeeld op zijn sociale media, is te zien hoe acteur Sean Penn plots twee Oscarbeeldjes uit zijn rugzak haalt, waarvan de president een mocht houden. ‘Bedankt voor deze oprechte steun aan Oekraïne’, schreef Zelenski.

Penn won twee Oscars voor beste mannelijke hoofdrol, in 2004 voor zijn prestatie in Mystic river en in 2009 voor zijn rol in Milk.

President Zelenski bedankte de acteur en activist door hem een Orde van Verdienste te overhandigen. De naam van Penn is bovendien vereeuwigd in een plakkaat op de ‘Walk of brave’ in Kiev: een plek tegenover het parlementsgebouw met namen van politieke leiders of andere mensen die Oekraïne steunen in de oorlog.

Penn reisde eerder al in februari naar Oekraïne om de Russische invasie vast te leggen. Ook toen uitte president Zelenski lof voor de acteur: ‘Sean Penn toont de moed die vele anderen, vooral westerse politici niet kunnen opbrengen.’