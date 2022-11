Dit zijn de staten die we nog in de gaten moeten houden voor de Senaat

Georgia, Nevada en Arizona. De sleutel tot een overwicht in de Senaat ligt in drie staten. Hoe liggen de kaarten in deze razend spannende Senaatsverkiezing? En wie is nog in de running?

De Senaat is een van de belangrijke strijdpunten van de huidige midterms. De Amerikanen verkozen 35 nieuwe senatoren. 30 daarvan zijn al geclaimd. Op een totaal van honderd senatoren oogt het plaatje als volgt: 48 Democraten, 47 Republikeinen. Een nagelbijter richting de benodigde 51 voor een meerderheid. In het geval van de Democraten volstaat 50 en geeft vicepresident Kamala Harris steevast de doorslaggevende stem.

Van de vijf lege zitjes gaat één met quasi zekerheid naar de Republikeinen. In de traditioneel ‘rode staat’ Alaska strijden momenteel twee Republikeinse kandidaten om de Senaatszetel. Een derde kandidate, de Democrate Patricia Chesbro, scoort slechts 9,7 procent van de stemmen, bericht Associated Press.

Democraten op winst in Arizona en Georgia

Daarom zijn de ogen vooral gericht op andere strijdstaten, waar de Republikeinse en Democratische kandidaten ongeveer evenveel kans maken om verkozen te worden.

In Arizona staat Democraat Mark Kelly op kop, een 58-jarige ex-astronaut. Met 64 procent van de stemmen geteld, staat hij er aan de leiding met 53 procent. Zijn uitdager Blake Masters van de Republikeinen staat op 45,5 procent. Masters is een durfinvesteerder met goede connecties in Silicon Vally. Voor zijn kandidatuur kan hij rekenen op de steun van ex-president Donald Trump.

Het ziet er verder goed uit voor de Democraten in Georgia. Hun kandidaat-senator, Raphael Warnock, staat er op kop met 49,4 procent van de stemmen. De Republikeinse Herschel Walker volgt met 48,5 procent van de stemmen. Bijna alle stemmen zijn er geteld, maar er schuilt een addertje onder het gras.

Volgens de spelregels in Georgia moet een kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen halen om senator te worden. Omdat kleine partijen er van de Democraten en Republikeinen kiezers afsnoepen, halen beide allicht de vijftig niet. Als dat het geval is, komt pas op 6 december een runoff waarbij de Republikeinen één op één tegenover de Democraten staan. Dan kan de race naar de vijftig echt losbarsten en de laatste zetel binnengehaald worden. Mogelijk weten we dus pas op Sinterklaasdag wie een overwicht heeft in de Senaat.

Warnock werd in 2021 al verkozen na een runoff in Georgia. Zo werd hij de eerste zwarte senator voor de staat. Verder is hij bekend omdat hij priester is van de Ebenzer Baptist Church, de vaste kerk van mensenrechtenactivist Martin Luther King. Een nalatenschap die Warnock omarmt. Uitdager Herschel Walker heeft een heel andere achtergrond. Hij was in een vorig leven een American Football-ster, maar gaat nu met Trumps zegen voor het senatorschap in Georgia.

Republikeinen op winst in Nevada en Wisconsin

In Nevada heeft de Republikeinse kandidaat Adam Laxalt een flinterdunne voorsprong op de Democratische uitdager Catherine Cortez Mastro. Het is er 48,6 procent versus 48,5 procent. Met ongeveer twee derde van de stemmen geteld, kan het in Nevada nog alle kanten uit. Laxalt was van 2015 tot 2019 procureur-generaal in Nevada. Op zijn website staat hij op nagenoeg elke foto samen met zijn belangrijkste ambassadeur, Donald Trump. Cortez Mastro heeft ook een verleden als procureur-generaal. Zij was de eerste latino die in 2016 voor Nevada naar de Senaat werd gestemd.

Een laatste battleground state die nog een senator moet leveren, is Wisconsin. Ook daar staan de Republikeinen op winst. Ron Johnson haalt er 50,6 procent van de stemmen. De Democrate Mandela Barnes haalt er de overige 49,4 procent. In Wisconsin zijn nagenoeg alle stemmen geteld. Een overwinning voor de Republikeinen daar lijkt een kwestie van tijd.