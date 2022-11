Biden mag zich opmaken voor patstelling

Een Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden stuurt de Verenigde Staten mogelijk terug naar de shutdowns van de Obama-jaren.

De Republikeinen staan op het punt om de meerderheid te heroveren in het Huis van Afgevaardigden. Dat zal de beweegruimte van Joe Biden sterk versmallen. De Republikeinen willen Trumps belastingverlagingen voor de allerrijksten herinvoeren, nadat Biden die schrapte. Ter compensatie willen ze zwaar besparen op sociale zekerheid en Medicaid, en zo veel mogelijk terugfluiten van wat Biden de voorbije jaren gelanceerd heeft. Ze zullen weigeren om de begroting goed te keuren en kunnen het land onbestuurbaar maken met shutdowns. Dat katapulteert de Verenigde Staten terug naar de patstelling van de Obama-jaren, met overheidsdiensten die sluiten en personeel dat niet betaald wordt. De naar alle waarschijn­lijkheid nieuwe ‘Speaker of the House’, de Republikein Kevin McCarthy, wil ook ‘niet langer een blanco cheque geven aan Oekraïne’.

Bovendien zinnen veel Republikeinen op wraak op de Capitoolcommissie en wat zij beschouwen als een ‘heksenjacht’ op Donald Trump. Voortaan kunnen zij vanuit het Huis commissies oprichten en leiden, om onderzoeken te voeren naar Democraten. Bovenaan het wraaklijstje staat een onderzoek naar Hunter Biden, de zoon van de president, die volgens zijn critici louche zaken deed in Oekraïne.

Senaat cruciaal

In een overwinningsspeech voor zijn achterban in Washington D.C. claimde Kevin McCarthy, de waarschijnlijke opvolger van Nancy Pelosi, al dat de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden innemen en de Democraten naar de minderheid sturen. Maar zijn overwinning is kleiner dan op voorhand werd ingeschat: van een rode golf is geen sprake en de Republikeinen zullen het moeten doen met een meerderheid van hooguit een zetel of tien.

De uitslag lijkt bovendien de eenheid binnen de Republikeinse Partij te schaden. Enkele kandidaten uit het Trump-kamp beten in het zand, onder wie Republikeinen die de verkiezingsuitslag van 2020 ontkenden. Tot voor kort werd Trumps poulain Kari Lake genoemd als running mate voor zijn nieuwe gooi naar het presidentschap in 2024. Maar nu ze haar eigen gouverneursrace verloor in Arizona, lijkt die kans onbestaande. De voormalige president verliest mogelijk een stukje van zijn greep op de partij. McCarthy zal in zijn fractie Trump-fanatici en gematigden op één lijn moeten krijgen, wat niet altijd een sinecure zal zijn. Het verzwakt zijn oppositie tegen de president.

Als de Senaat in handen van de Democraten blijft, betekent dat een groot verschil voor president Biden. Hij kan dan doorgaan met het benoemen van hoge rechters, om ietwat het onevenwicht te herstellen dat ontstond door Trumps hyperconservatieve benoemingsgolf. Voor de verkiezingen droomden de meest radicale Republikeinen, zoals Marjorie Taylor Greene, van eenimpeachmentvan Biden. Dat kunnen ze vergeten, al was het maar omdat ze voor een veroordeling een tweederdemeerderheid nodig hebben in de Senaat.