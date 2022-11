Amerikaanse basketvedette Griner overgeplaatst naar Russische strafkolonie

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner is ‘op weg naar een Russische strafkolonie’, melden haar advocaten. Griner werd eerder veroordeeld tot negen jaar cel en een boete van ongeveer één miljoen euro voor het bezitten en smokkelen van drugs, omdat ze cannabisolie bij zich had.

Enkele dagen geleden, op 4 november, zou Griner haar cel hebben verlaten. Maar waar ze zich nu exact bevindt of waar ze naartoe wordt gebracht, weten de advocaten niet.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft Rusland opgeroepen ‘om haar leefomstandigheden te verbeteren’, zo zegt Witte Huis-woordvoerder Karine Jean-Pierre.

In een Russische strafkolonie zouden de omstandigheden nog zwaarder zijn dan in de cel. ‘Elke minuut dat Brittney Griner onterecht opgesloten is, is een minuut te veel’, klinkt het vanuit de persdienst van het presidentiële kabinet in de Verenigde Staten.

‘Onze eerste bezorgdheid is de gezondheid van Brittney’, zegt haar manager Lindsay Kagawa Colas. ‘We weten niet waar zij zich bevindt. We blijven de steun vragen van het volk om brieven te blijven schrijven.’