Actievoerders blokkeren toegangstunnel tot Gents havengebied

In Brussel rijdt door de nationale actie- en stakingsdag alleen metrolijn 1. Bij De Lijn rijdt de helft van de bussen niet uit. In Gent is een toegangsweg tot de haven geblokkeerd.

In Gent blokkeren actievoerders een belangrijke toegangstunnel tot het havengebied. De politie heeft de Vliegtuiglaan, die verderop overgaat in de John F. Kennedylaan, afgesloten. Die verbindingsas loopt doorheen het oostelijke deel van het havengebied.

Het verkeer dat vanuit Gent naar de haven moet, wordt omgeleid richting Dampoort.

In Brussel rijdt alleen metrolijn 1

Volgens de stand van zaken die de Brusselse openbare vervoermaatschappij MIVB heeft gegeven om 6.30 uur, rijdt alleen metrolijn 1. De lijn is verlengd tot aan de halte Erasmus.

Bij de trams rijden alleen lijnen 3, 4, 7, 8, 9, 51 en 92, bij de bussen rijden de lijnen 2, 36, 46, 50, 53, 56, 59, 71, 87 (verlengd tot Zwarte Vijvers), 95 en t-bus 92.

Vervoersmaatschappij De Lijn voorziet een alternatieve dienstregeling waarbij gemiddeld 55 procent van de bussen en trams zal rijden. Verwacht wordt dat de impact iets meer voelbaar zal zijn in Antwerpen.

De Lijn meldt dat de alternatieve dienstverlening beschikbaar is in de routeplanner op de website en in de app van De Lijn. ‘De routeplanner toont altijd de meest recente situatie en kan dus nog lichtjes wijzigen, bijvoorbeeld door last-minute ziektemeldingen van chauffeurs’, klinkt het.

De verwachting is dat gemiddeld 55 procent van de bussen en trams zal rijden. Er zijn wel kleine verschillen per provincie. Zo gaat het om 50 procent in de provincie Antwerpen, 55 procent in de provincies Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg en 60 procent in West-Vlaanderen. Wat het tramverkeer betreft, wordt in Antwerpen 40 procent van de ritten gereden, in Gent 50 procent en de Kusttram rijdt aan 60 procent.

Bij de NMBS rijden de treinen woensdagochtend zoals aangekondigd. Tussen de grote steden rijdt een derde van de IC-treinen. Van de voorstedelijke S-treinen en de lokale L-treinen rijdt een kwart. De meeste P-treinen, die worden ingelegd tijdens de ochtend- en avondspits, zijn geschrapt. Dat zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. Die blijft reizigers wel aanraden om de dienstregeling op voorhand te raadplegen.

In Wallonië is de hinder groter dan in Vlaanderen. In het grootste deel van de provincies Namen en Luxemburg, en in een deel van Waals-Brabant is er helemaal geen treinverkeer, omdat er onvoldoende personeel beschikbaar is voor het seinhuis in Namen. De spoorwegmaatschappij werkte de aangepaste dienstregeling uit op basis van het personeel - ook dat van spoornetbeheerder Infrabel - dat heeft aangegeven niet te zullen deelnemen aan de staking. Die is nog de hele dag van toepassing. Temmerman heeft geen weet van eventuele onverwachte acties of blokkades bij de NMBS.

Minister Brouns toont begrip

‘Ik kan niet genoeg benadrukken dat ik veel begrip heb voor de ongerustheid van onze werknemers.’ Dat zegt Vlaams minister van Werk Jo Brouns (CD&V) op zijn Facebookpagina. ‘Toch denk ik dat een staking niet het juiste antwoord is op de energiecrisis van vandaag.’

De Vlaamse minister voegt daar aan toe dat staken volgens hem niet het juiste antwoord is op de energiecrisis van vandaag. Brouns wijst erop dat de verschillende regeringen wel degelijk oog hebben voor koopkracht, er in sectoren waar het loon éénmaal per jaar wordt geïndexeerd in januari een historisch hoge indexering van meer dan 10 procent volgt, de btw-verlaging op energie behouden blijft en er een basispakket energiesteun volgt voor de gezinnen.

Brouns laat ook weten dat hij geen voorstander is van vrije loononderhandelingen: ‘Dat betekent immers een afschaffing van ons systeem van automatische indexering, en dat zie ik niet zitten’. Maar hij is wel gewonnen voor de fiscale hervorming van zijn CD&V-collega federaal minister van Financiën Vincent Van Peteghem. ‘Ik ben ervan overtuigd dat dergelijke hervorming meer mensen aan de slag zal helpen, wat de koopkracht en de werkzaamheidsgraad ten goede zal komen.’