Republikeinse tsunami blijkt golfje, wachten op Sinterklaas voor beslissing in Senaat?

De rode tsunami is maar een golfje geworden. De Republikeinen nemen hoogstwaarschijnlijk het Huis van Afgevaardigden over – maar vrij nipt. Enkele onheilspellend Trumpiaanse kandidaat-gouverneurs verliezen. En wie de Senaat controleert, weten we waarschijnlijk pas zeker na een ‘runoff’ in Georgia op 6 december.

Welke partij gaat er vieren als alle stemmen geteld zijn? De stembussen in de hele VS zijn gesloten, het tellen is al uren volop bezig, maar het antwoord op die vraag blijft onduidelijk.

