Musk verkoopt voor bijna 4 miljard dollar aan aandelen Tesla

De Amerikaanse miljardair en Tesla-topman Elon Musk heeft tussen vrijdag en dinsdag voor bijna 4 miljard dollar aan aandelen van de fabrikant van elektrische wagens Tesla van de hand gedaan. Dat blijkt uit gegevens van de Amerikaanse beurswaakhond SEC.

Een week geleden nam Musk korteberichtjesdienst Twitter over voor 44 miljard dollar.

Musk verkocht in totaal meer dan 19 miljoen aandelen Tesla, of iets meer dan 4 procent van het totale aantal aandelen dat hij bezit in de autobouwer en 0,6 procent van het aantal aandelen dat in omloop is.

Musk verkocht eerder al voor 15,5 miljard dollar aan aandelen om de overname van Twitter deels mee te financieren.