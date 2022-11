Exitpolls: inflatie belangrijkste thema voor Amerikaanse kiezers, gevolgd door abortus

Ongeveer een derde van de Amerikanen vindt de inflatie het belangrijkste thema deze midterms, met abortus op de tweede plaats met 27 procent. Dat blijkt uit exitpolls in opdracht van verschillende televisienetwerken.

Ongeveer drie kwart van de kiezers zei negatief te staan tegenover de economische situatie in het land. Dat is een meer pessimistische kijk dan in 2020, toen 49 procent nog zei dat de economische situatie goed was. Drie kwart gaf aan dat ze financiële kopzorgen kregen door de inflatie van ruim 8 procent, zestig procent zegt dat specifiek de hoge benzineprijzen het probleem zijn.

Democraten en Republikeinen zien verschillende issues als de belangrijkste. Bijna de helft van de Republikeinse kiezers vindt de inflatie het belangrijkste issue, terwijl 44 procent van de Democratische kiezers abortus ziet als het belangrijkste thema.

Dit onderscheid was ook al te zien tijdens de campagne, toen de Republikeinen hamerden op het feit dat Joe Biden verantwoordelijk is voor de hoge inflatie en energieprijzen, terwijl de Democraten na de annulatie van ‘Roe vs Wade’ door het rechtse Hooggerechtshof beloven om de abortusrechten te versterken.

Ook zeggen meer dan zeven op de tien kiezers ontevreden te zijn over de situatie in het land. Ongeveer de helft zegt dat het beleid van Biden vooral schadelijk is voor het land.

Tot slot lijkt ruim een derde van de Amerikaanse kiezers (34 procent) er nog steeds niet van overtuigd dat Joe Biden de legitiem verkozen president van de VS is. Drieënzestig procent van de kiezers zegt wel dat Biden de legitieme president is. CNN wijst er wel op dat het om voorlopige exitpolls gaat, enkel van kiezers die dinsdag hun stem uitbrengen. Toch toont het resultaat aan dat heel wat kiezers nog steeds Donald Trumps discours geloven dat de Democraten de verkiezing gestolen hebben.