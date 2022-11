Klimaatactivisten lijmen zich vast aan werk van Andy Warhol in Australië

Klimaatactivisten hebben zich woensdag met hun handen vastgelijmd aan de transparante bescherming die over het beroemde werk ‘Campbell’s Soup’ van Andy Warhol geplaatst is in de National Gallery of Australië in Canberra.

Het werk, een serie zeefdrukken, raakte niet beschadigd bij de actie.

De activisten zouden behoren tot de actiegroep ‘Stop Fossil Fuel Subsidies Australia’. Op videobeelden die zijn vrijgegeven door de groep is te zien hoe twee vrouwelijke demonstranten lijm op hun handen smeren en deze vervolgens op de zeefdrukken te drukken. Ook zijn verschillende blauwe krabbels te zien op de werken, die achter glas zitten.

‘Andy Warhol beeldde in deze iconische serie het dolgedraaide consumentisme af’, zegt demonstrant Bonnie Cassen in een verklaring van de actiegroep. ‘En nu is het kapitalisme op hol geslagen. Gezinnen moeten kiezen tussen medicijnen en voedsel voor hun kinderen, terwijl fossiele brandstofbedrijven recordwinsten boeken.’

Recentelijk zijn er wereldwijd gelijkaardige acties gevoerd waarbij klimaatactivisten zich vastlijmen aan waardevolle kunstwerken. In oktober gooide een klimaatactiviste tomatensoep over Vincent van Goghs schilderij ‘Zonnebloemen’ in de National Gallery in Londen. In Nederland was onder meer het schilderij Meisje met de parel van Johannes Vermeer het doelwit van klimaatactivisten.