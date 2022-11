Britse minister neemt ontslag na klachten over pesterijen

De Britse premier Rishi Sunak stelde Gavin Williamson twee weken geleden nog aan als minister, maar dinsdagavond maakte Williamson zijn ontslag bekend. Aanleiding zijn de vele verhalen over Williamsons pestgedrag die de voorbije dagen de ronde deden.

In zijn brief aan de Britse premier zegt hij ‘tegen te spreken’ hoe zijn gedrag in het verleden werd voorgesteld, maar ook dat hij moet vaststellen dat de aantijgingen een afleiding werden ‘voor het goede werk dat de regering doet’. Hij legt zijn functie neer omdat hij ‘zijn naam wil zuiveren van enig vergrijp’.

Vorige week raakte bekend dat Wendy Morton, die destijds instond voor de partijtucht in het Lagerhuis, een klacht had ingediend bij de Conservatieve partij over berichten die ze op 13 september van Williamson had gekregen. Die berichten, die scheldwoorden bevatten, stuurde hij nadat hij geen uitnodiging had gekregen voor de begrafenis van de Queen.

Premier Sunak moest na verdere berichtgeving toegeven op de hoogte te zijn van zorgen over Williamson, maar zei de berichten niet gezien te hebben. Hij sprak wel zijn vertrouwen uit in zijn minister.

Maandag raakte dan bekend dat Williamson als minister van Defensie ook al intimiderende taal had gebruikt tegen een medewerker op het ministerie van Defensie. Ook andere klachten over zijn gedrag kwamen intussen boven water.