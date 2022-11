Standard knokt zich in slotfase voorbij Dender in Croky Cup, Charleroi gaat kopje-onder

Seraing mag na de zestiende finales verder bekeren in de Croky Cup. De rode lantaarn uit 1A maakte in de verlengingen brandhout van Charleroi. SK Deinze, dat al even in de rechtertabel van 1B vertoeft, schakelde Eupen uit.

In een evenwichtige eerste helft was Deinze de meest dreigende ploeg. Nurudeen ranselde op het kwartier een schot van Balaj uit zijn doelvlak. Op het halfuur trapte De Camargo vanuit een schuine hoek in het zijnet. De Panda’s konden amper dreigen. Zij kwamen niet verder dan een afgeweken aftandschot van Soumano.

De bescheiden ploeg uit de Challenger Pro League scoorde in het derde kwartier tweemaal in zes dolle minuten. De Belder stiftte de bal fraai over Nurudeen op een assist van Hendrickx. Kort voor de rust sloeg Deinze een tweede keer toe. Quintero kopte raak op een hoekschop van El Bouchataoui.

De Oostkantonners kwamen in de tweede helft niet verder dan een volley van Déom en een schot van Gassama. Een kwartier voor het einde werd thuisdoelman Dutoit een eerste maal zwaar op de proef gesteld. Hij ranselde een schot van Charles-Cook uit zijn doelvlak. Balaj legde de 3-0 eindstand vast.

Seraing gaat kopje onder

Het effect van het ontslag van Edward Still bij Charleroi lijkt al voorbij. Nadat het verloor tegen Genk werden de Carolo’s nu ook uit de beker gewipt door Seraing. Nochtans bracht Heymans Charleroi vroeg op voorsprong, na balverlies van Bunchukov. Seraing, rode lantaarn in de competitie, liet voor de rust de gelijkmaker liggen.

Omdat Charleroi in de tweede helft vergat aan te vallen, kreeg het de rekening gepresenteerd, tien minuten voor het einde. Verlengingen dus. Daarin kraakte Charleroi helemaal. Vlak nadat Descotte dichtbij de 1-2 kwam, scoorde de thuisploeg, via Vagner. Een owngoal van Wasinski en een tweede van Metz-huurling Vagner maakten de zware 4-1-eindcijfers compleet.

OHL slacht amateurclub Francs Borains af

Zonder enige moeite heeft OH Leuven zich geplaatst voor de achtste finales van de Croky Cup. Het ging met zware 0-5 cijfers winnen bij Eerste Nationaler Francs Borains, waar MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez de plak zwaait.

Een bekercompetitie durft al eens voor verrassingen te zorgen, maar daarvoor was Francs Borains simpelweg te zwak. De Leuvenaars konden het in spaarstand doen, handig met de belangrijke wedstrijd van vrijdag tegen Seraing in het verschiet. Na een dik kwartier legde Maertens aan van ver. Hij mikte perfect in de linkerbenedenhoek. Net voor de pauze verdubbelde De Norre de voorsprong met een schot dat nog afweek op een verdediger van de thuisploeg. OHL kon met een gerust gevoel naar de kleedkamer, want het was eigenlijk al beklonken.

Meteen na de pauze zette Mendyl vanop links voor op Gonzalez, die eenvoudig de 0-3 tegen de netten kon prikken. Op het uur kon de ingevallen Vlietinck overeind blijven tussen twee duwende verdedigers en nummer vier in het mandje schuiven. Diezelfde Vlietinck maakte even later ook de 0-5 na een één-tweetje met Tamari.

Standard knokt zich in slotfase voorbij Dender

Opdracht volbracht voor Ronny Deila en zijn Rouches. Standard kwalificeerde zich met de nodige moeite op het veld van tweedeklasser FCV Dender dankzij een late winning goal van William Balikwisha: 0-1.

Het bekeravontuur van Standard begon in het Dender Football Complex, formerly known as het Florent Beeckmanstadion uit de tijd dat Dender nog in eerste klasse speelde en Johan Boskamp er nog even trainer was. Ronny Deila wist na het verlies op Eupen (2-0) dat hij maar beter op z’n hoede kon zijn en beperkte de rotatie tot een minimum. In doel kreeg Henkinet nog eens een kans en op de linkerflank mocht Laursen opdraven in de plaats van Dønnum.

De thuisploeg, nummer negen in de Challenger Pro League, begon met goede moed maar kreeg al snel een bittere pil te slikken. Spits en topschutter Rajsel (ex-Union en KVO) viel al na een kwartier uit na een botsing met Henkinet. Tiago Cukur, zowaar een éénmalig Turks international, was zijn vervanger.

Dender versierde via M’Barki de eerste kans van de match, maar moest al snel de wet van de sterkste ondergaan. Standard eiste de bal op en drukte de ploeg van coach Regi Van Acker tegen het eigen doel. Laursen ging twee keer zijn kans, maar mikte beide pogingen naast de verste paal. Dan was Stipe Perica er dichterbij. De Kroaat haalde in minuut 21 snoeihard uit vanop ruim twintig meter, maar zag zijn geweldige knal uiteenspatten op de onderkant van de lat. Dender plooide terug, maar hield stand zonder dat doelman Gabriël zijn handschoenen vuil moest maken.

Met de schrik vrij

Na de rust kwam Standard met de schrik vrij toen Dussenne gevaarlijk balverlies leed op de eigen helft. M’Barki en Cukur stormden samen op Henkinet af, maar de huurling van Fenerbahce liet de wenkende kans liggen. Zijn gekraakt schot hobbelde naast. Standard bleef veruit de meest dreigende ploeg, maar miste de nodige precisie in de zone van de waarheid. Dragus duwde een voorzet van Balikwisha van dichtbij over en mikte wat later een halve volley recht op doelman Gabriël. Ook de ingevallen Noah Ohio zijn vizier stond slecht afgesteld. Alleen voor doel gezet door Balikwisha besloot de Nederlander wild over en naast.

Een kwartier voor tijd kreeg Standard dan toch wat het verdiende. Met dank aan zijn twee uitblinkers Laursen en Balikwisha. De Deen haalde de achterlijn en schepte de bal tot aan de tweede paal, waar Balikwisha van dichtbij binnen knikte. Een hele opluchting voor Standard dat zijn faux-pas aan de Kehrweg doorspoelt met een kwalificatie voor de achtste finale en verder bekert na het WK. Dender krijgt vrijdag een herkansing tegen SL16, de U23 van Standard in de Challenger Pro League.