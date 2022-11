Roberto Martinez hakt knoop over WK-deelname Romelu Lukaku op laatste moment door

Gaat Romelu Lukaku mee naar het WK of niet? Die beslissing zal pas donderdagochtend gemaakt worden, zo werd bevestigd aan Het Nieuwsblad. Er wordt tot het allerlaatste moment gewacht om de knoop door te hakken, want de selectie van de Rode Duivels wordt donderdagmiddag bekendgemaakt.

Lukaku is nog altijd eigendom van Chelsea, maar is dit seizoen op huurbasis teruggekeerd naar het Italiaanse Inter. Daar is hij al een tijdje op de sukkel. Lukaku liep eind augustus een dijblessure op en herviel onlangs, waardoor hij mogelijk dus het WK zal missen.

Roberto Martínez reageerde bij de Franse sportkrant L’Equipe kort gereageerd over de mogelijke afwezigheid van Romelu Lukaku op het WK. “Zijn lot ligt in handen van de dokters”, vertelt de bondscoach. “Op dit moment kan hij niet spelen. Als hij aan een van de drie groepsmatchen kan deelnemen, neem ik hem mee. Dan is hij een speler die we nodig hebben in ons team.” Martinez bevestigde ook dat de beslissing over Lukaku’s selectie donderdagochtend om 10 uur zal genomen worden, dus vlak voor de bekendmaking van de definitieve selectie van de Rode Duivels. Die is gepland om 12 uur.

29 minuten gespeeld sinds september

Lukaku verzamelde dit seizoen bij Inter nog maar 256 speelminuten, waarvan het merendeel helemaal in het begin van het seizoen. Sinds begin september kwam hij slechts twee keer in actie: in het Champions League-duel tegen Viktoria Pilzen op 26 oktober mocht hij 7 minuten opdraven en pikte hij een goaltje mee, drie dagen later speelde hij ook 22 minuten mee tegen Sampdoria.

Het jeugdproduct van Anderlecht is de topscorer aller tijden van de Rode Duivels en was er ook bij op de vorige twee WK’s. In 2014 scoorde Lukaku één keer, in de verlengingen van de intussen legendarische wedstrijd tegen de Verenigde Staten (2-1-winst). Op het WK in Rusland vier jaar geleden was hij goed voor vier doelpunten: in de eerste twee groepswedstrijden tegen Panama en Tunesië scoorde hij telkens twee keer.