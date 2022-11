Recordjackpot van 2 miljard dollar valt in regio van Los Angeles

De wereldwijd grootste hoofdprijs ooit in een loterij, 2,04 miljard dollar (bijna 2 miljard euro), is gevallen in de regio Los Angeles in de Verenigde Staten. Daar kocht een speler van de Amerikaanse Powerball het winnende lot, melden Amerikaanse media.

De hoofdprijs is extreem hoog omdat de jackpot al sinds 3 augustus niet meer was gevallen. De kans om de jackpot te winnen, bedroeg volgens de organisatie 1 op de 292,2 miljoen. Een lot kostte 2 dollar.

De winnaar kan het geld in gedeeltes laten uitkeren, maar kan er ook voor kiezen om één groot bedrag te ontvangen. In dat laatste geval is het minder en gaat het om bijna 1 miljard dollar. Powerball-winnaars kiezen meestal voor de eenmalige uitbetaling.

Tot nu toe was de grootste lottowinst ooit in de Verenigde Staten 1,58 miljard dollar in 2016. Toen moesten drie winnaars de hoofdprijs delen.