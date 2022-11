Loondiscussie wordt nieuwe test voor Vivaldi

Een algemene loonsverhoging boven op de indexering komt er niet, de mogelijkheid voor een occasionele premie waarschijnlijk wel.

Maandagavond vonden de vakbonden en de werkgevers in de Groep van Tien – zoals verwacht – geen akkoord over de loonnorm en de welvaartsenveloppe voor 2023-2024. De bal ligt nu in het kamp van de regering. Dat moment kondigde zich lang als ­explosief aan, met PS-voorzitter Paul Magnette die samen met de vakbonden de loonnormwet verwerpt die zo’n algemene loons­verhoging bovenop de automa­tische indexering regelt.

Bij de vorige onderhandelingsronde voor 2021-2022 slikte de PS maar moeizaam de loonnorm van 0,4 procent, en niet zonder ver­hoging van de minimumlonen én het mogelijk maken van een occasionele ‘coronapremie’ van maximaal 500 euro in bedrijven die mooie resultaten boeken. Het was een politiek akkoord dat vervolgens maar nipt goedgekeurd werd door de socialistische vakbond – zelfs verworpen aan Franstalige kant.

De vraag is op welke manier de PS straks de pil kan vergulden voor de achterban, nu er zelfs ­helemaal geen marge is voor reële loons­verhogingen voor 2023-2024 – een van de redenen voor de staking van vandaag. De auto­matische ­indexering maakt ­immers dat de ­lonen in België door de hoge inflatie nu al veel sneller stijgen dan in de buurlanden, waardoor de loonkosten­handicap is toegenomen. Ook de socialisten erkennen binnens­kamers dat het niet het ­moment is om de loonnorm fors aan te vallen, wetende dat op dat moment ook de indexering in het vizier komt – de werkgevers en de Nationale Bank dringen nu al aan op een debat daarover.

Inactiviteitsval

Binnen Vivaldi is de discussie daarover eigenlijk al beslecht, en houden liberalen en socialisten vast aan de loonnorm én de ­indexering. Ook over de welvaartsenveloppe is al overeen­gekomen dat die volledig uit­gekeerd zal worden. Met die 900?miljoen euro kunnen de laagste uitkeringen verder verhoogd worden. Dat budget is volgens de werkgevers veel te ruim berekend en opent een nieuwe inactiviteitsval. Maar ook dat wespennest laat Vivaldi onaangeroerd.

Het is nu uitkijken naar het ‘menu’ waarmee minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) de onderhandelingen toch nog wil laten slagen. Daarin zit waarschijnlijk wel al het opnieuw ­mogelijkmaken van een eenmalige premie, zoals in 2021. De aanhoudende winstmarges bij sommige bedrijven laat dat toe, oordeelde Dermagne eerder al. Zo’n consumptiecheque zou opnieuw volledig vrijwillig uit te rollen zijn, bedrijf per bedrijf. In 2021 kregen zo’n 1,5 miljoen werknemers bij zo’n 50.000 bedrijven die premie. Gemiddeld bedroeg de cheque 280 euro.