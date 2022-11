Elise Mertens en Veronika Kudermetova veroveren dubbeltitel op WTA Finals

Elise Mertens en de Russin Veronika Kudermetova hebben maandag (lokale tijd) de dubbeltitel veroverd op de WTA Finals in het Amerikaanse Fort Worth (Texas).

De als vierde geplaatste Belgisch-Russische tandem haalde het in de finale tegen de Tsjechische eerste reekshoofden Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova, die hun titel niet konden verlengen. Mertens en Kudermetova wonnen met 6-2, 4-6 en 11-9.

Vorig jaar versloegen Krejcikova en Siniakova, de regerende olympische kampioenen, Elise Mertens en de Taiwanese Hsieh Su-Wei in de finale van de WTA Finals. De Tsjechen trokken toen met 6-3 en 6-4 aan het langste eind.

Mertens telt zestien dubbeltitels op het WTA-circuit. Voor onze landgenote was het haar vierde deelname op een rij aan de WTA Finals in het dubbelspel. Mertens en Kudermetova wonnen eerder dit jaar het WTA 500-toernooi in Dubai. In Doha (WTA 1000), Miami (WTA 1000) en Rosmalen (WTA 250) trokken ze aan het kortste eind in de finale. Met Zhang Shuai schopte Mertens het tot in de eindstrijd in Birmingham (WTA 250), waarvoor het duo echter forfait diende te geven.

Verder verloor ze met de Chinese de finale op Wimbledon, waar Krejcikova en Siniakova te sterk waren. De Tsjechen wonnen dit jaar nog twee andere grandslamtoernooien: de Australian Open en de US Open. In 2018 waren Krejcikova en Siniakova runner-up op de WTA Finals.

Veel tijd om te recupereren heeft Mertens niet. Dinsdag wordt ze al in Glasgow verwacht, waar ze met de Belgische selectie aantreedt in de eindfase van de Billie Jean King Cup. Woensdag spelen de Belgen er tegen Slovakije, een dag later tegen Australië.