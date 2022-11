Na straffeloosheid hooligans: politie vreest komend weekend voetbalgeweld

Eenentwintig hooligans gaan door een procedurefout deels vrijuit voor voetbalgeweld van vijf jaar geleden, na een match Club Brugge-Antwerpen. Die affiche staat komend weekend opnieuw op het programma. ‘De vrijspraak zal mensen zeker niet ontmoedigen om opnieuw problemen te veroorzaken’, vreest de korpschef van Brugge.

‘De sfeer rond voetbalwedstrijden is dezer dagen al erg gespannen’, zegt de Brugse korpschef Dirk Van Nuffel. ‘Vorig weekend waren er problemen na de match tussen Gent en Club Brugge, een paar weken geleden waren er de incidenten in Anderlecht. Er zijn dus al voldoende ingrediënten om van de wedstrijd van komend weekend, tussen Club Brugge en Antwerp, nog een grotere risicomatch dan anders te maken. Het vonnis van de Brugse rechtbank kan wel eens het ingrediënt te veel worden, waardoor het een te zwaar gerecht wordt.’

Gisteren sprak de correctionele rechtbank van Brugge 21 hooligans vrij voor zwaar voetbalgeweld na een match tussen Club en Antwerp in oktober 2017. De vrijspraak ging specifiek om feiten van geweld tegen de politie, en was het gevolg van een procedurefout. Dat zit zo: voetbalgeweld kan op drie manieren worden bestraft. De eerste is via het gerecht, waar het parket de feiten onderzoekt om dan de verdachten voor de rechter te brengen. Een tweede mogelijkheid is administratief, via de FOD Binnenlandse Zaken. Een derde optie is een sanctie die de Pro League zelf oplegt.

Maar wanneer het parket voetbalgeweld onderzoekt, moet het dat binnen de maand na de start van het onderzoek laten weten aan de FOD Binnenlandse Zaken. Dat moet voorkomen dat iemand zich twee keer voor dezelfde feiten moet verantwoorden. Als het gerecht niets meldt aan de overheid, dan vervalt de strafvordering, wat betekent dat de beklaagden voor die feiten niet meer kunnen worden veroordeeld. Net in deze zaak heeft het parket niet aan Binnenlandse Zaken laten weten dat het een onderzoek op had gestart, waardoor de rechter gisteren niet anders kon dan de beklaagden vrijspreken voor een aantal tenlasteleggingen. Voor andere, lichtere feiten – waaronder het uittrekken van bomen, de vernieling van een auto en ongewapende weerspannigheid – werd een aantal beklaagden wel veroordeeld tot werkstraffen en stadionverboden.

• Na de match Standard-Anderlecht: ‘Hooligans beter georganiseerd dan politie’

‘Dat vonnis komt voor ons natuurlijk zeer ongelegen’, vindt Van Nuffel. ‘Het is niet echt motiverend voor onze mensen die toen verwondingen hebben opgelopen. En het creëert voor dit weekend dus een bijkomend veiligheidsprobleem, bovenop alle andere.’

25 jaar stadionverbod

Het vonnis geeft opnieuw aan hoe moeizaam de aanpak van voetbalgeweld blijft lopen, bijna vijfentwintig jaar na de voetbalwet die komaf moest maken met hooliganisme.

‘Los van deze zaak is het altijd een verkeerd signaal wanneer bewezen is dat iemand feiten heeft gepleegd en dan toch geen gepaste straf krijgt’, reageert Lorin Parys, ceo van de Pro League. ‘Zeker als dat het gevolg is van een procedurefout. Zulke zaken spelen in de hand van gedrag dat wij absoluut willen bannen.’

In mei werd een actieplan opgestart dat voetbal veiliger moet maken. ‘We halen daarvoor deels de mosterd in Engeland’, zegt Parys. Het land was decennialang berucht voor zijn problemen met hooliganisme, maar kon die grotendeels indijken. ‘Al is het daar dit jaar toch weer aan het escaleren’, zegt Parys. ‘Het geeft aan dat je eraan moet blijven werken. Het leidmotief voor ons actieplan is een strenge en consequente bestraffing. Clubs beslissen bij ons niet langer zelf of fans een stadionverbod krijgen. Dat is een belangrijke verandering, want voor clubs is het niet makkelijk om hun eigen achterban te bestraffen. De uitspraak over de sanctie moet er ook twintig werkdagen na de feiten komen, zodat de geweldplegers meteen weten waar ze aan toe zijn. En de straffen zijn uniform gemaakt. Vroeger kon je voor dezelfde feiten in stadion A een andere straf krijgen dan in stadion B. Daar hebben we komaf mee gemaakt.’

‘De straffen zijn ook veel strenger dan vroeger: wie twee keer iemand anders fysiek in gevaar brengt, bijvoorbeeld door vuurpijlen af te schieten, kan een stadionverbod tot 25 jaar krijgen. De clubs willen mensen die dat soort gedrag stellen voor altijd uit hun stadions weren. Als er honderd van die amokmakers worden geweerd, komen er duizend gezinnen bij op de tribunes.’

Parys verwacht dat het vijf jaar zal duren tot het plan zijn volledige uitwerking heeft. ‘Een cultuuromslag krijg je niet van de ene dag op de andere. En we weten dat er nog gaten moeten worden gedicht, zoals bij de toegangscontrole. De drie databases met stadionverboden worden nu toch al aan elkaar gekoppeld, wat het moeilijk maakt om aan een ticket te raken voor wie een verbod heeft. Verbeterde identiteitscontroles door de stewards moeten het mogelijk maken om aan de toegang ook mensen vaker tegen te houden, maar daarvoor is een aanpassing van de voetbalwet nodig.’

Behalve die bestuurlijke en sanctionerende aanpassingen worden er ook preventieve maatregelen genomen, waaronder een programma rond polarisatie en groepsdynamiek in de Kazerne Dossin in Mechelen.