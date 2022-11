Fietsster overleden na aanrijding in Loppem

Op maandagavond is een 41-jarige vrouw uit Veldegem overleden na een aanrijding met een auto. De fietsster was onderweg naar haar werk toen ze aangereden werd. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen.

De aanrijding gebeurde door een 26-jarige vrouw, die zwaargewond raakte bij het ongeval. ‘De bestuurster is overgebracht naar het ziekenhuis. Haar rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken’, meldt het parket.

Over de precieze omstandigheden van het ongeval is nog niets bekend. ‘Er is een verkeersdeskundige aangesteld om het ongeval te onderzoeken’, luidt het.

N.H. werkte als verpleegkundige in de buurt. De moeder laat twee jonge kinderen en een echtgenoot achter. Annick Vermeulen (CD&V-Nieuw), burgemeester van Zedelgem, reageerde verslagen op het nieuws. ‘Ik ken het slachtoffer persoonlijk. Het nieuws is bij haar gezin als een bom ingeslagen.’