Peter De Roover in Las Vegas: ‘De stabiliteit van de democratie staat op het spel’

Vijf Belgische kamerleden en senatoren wonen de Amerikaanse verkiezingen voor de midterms bij als waarnemer. Zo werd Peter De Roover (N-VA) naar Nevada gestuurd, een van de cruciale swing states. ‘Voor complotdenkers zijn wij toch handlangers van Soros.’

Het lijdt geen twijfel dat de verkiezingen in de Verenigde Staten met verhoogde aandacht op mogelijke fraude worden gevolgd. Overal leeft de angst dat het tellen van de stemmen niet rustig zal verlopen. De vrees bestaat dat verschillende Republikeinen, in navolging van voormalig president Donald Trump, op een aantal strijdplaatsen een mogelijke nederlaag frauduleus zullen noemen. Om die claims te ontkrachten of om mogelijke fraude op te sporen, zijn er waarnemers uitgestuurd van de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, waar ook de Verenigde Staten lid van zijn. Uit België werden drie kamerleden en twee senatoren gestuurd om de verkiezingen te volgen als waarnemer. Na twee dagen introductie tot het democratische systeem werden alle waarnemers vanuit Washington uitgestuurd naar de verschillende staten.

Peter De Roover, fractieleider in de Kamer voor N-VA, werd zo gestuurd naar Las Vegas, de hoofdstad van Nevada. ‘Geen plezierreisje’, zegt hij zelf. Hij is er dan ook niet om een gokje te wagen, maar om in de gaten te houden of alles er volgens de regels verloopt. Met name in Nevada is dat van belang, omdat de Republikeinen er wellicht de senaatszetel kunnen heroveren die hen de meerderheid in de Senaat kan opleveren. Er staat veel op het spel. Volgens De Roover zelfs de democratie zelf.

Hoe gaat u de verkiezingen controleren?

‘Tot vanavond 19 uur ga ik met een aantal internationale collega’s op controle. We hebben een lijst gekregen van een twintigtal stembureaus, waar we er enkele kunnen uit kiezen. Niet alle bureaus zullen worden gecontroleerd, maar ze kunnen wel een controle verwachten. We hebben een stevige lijst met vragen om af te vinken. Om te beginnen: is het bureau open? Hoeveel wachttijd is er? Zijn er vertegenwoordigers van beide partijen? Hoe is de sfeer? Is er sprake van intimidatie?’

‘Een belangrijke vraag is ook: mogen we er binnen? In verschillende Republikeinsgezinde staten mogen er zelfs geen buitenlandse waarnemers de stembureaus binnen, omdat men geen buitenlandse inmenging in de democratie wil. Elke staat heeft zijn eigen kieswetgeving.’

Verwacht u spanningen?

‘Dat is moeilijk in te schatten. De strip in Las Vegas is misschien geen plek om politieke gesprekken te voeren. Ik merk wel dat de Democraten verkeerdelijk hebben ingeschat dat deze verkiezingen zouden draaien om de abortuswetgeving, terwijl de Republikeinen gelijk hadden door inflatie tot een thema te maken. Als de prijs aan de pomp stijgt, daalt de populariteit van de president. Het is het oude adagium: “It’s the economy, stupid.”’

Binnen de N-VA klonk er bij de verkiezing van Trump in 2016 enige vreugde. Hoe kijkt de N-VA daar nu naar? Wie moet winnen?

‘Het is niet evident om de politieke situatie in de Verenigde Staten te vertalen naar België. Enkele mensen die Trump in 2016 een kans wilden geven, zijn sindsdien wel geschrokken van wat er is gebeurd. Maar het is niet aan ons om te zeggen wie in een ander land moet worden verkozen. Het is vooral belangrijk dat het machtigste land ter wereld een stabiele democratie is. Als de belangrijkste speler begint te wankelen, heeft dat ook een impact op de rest van de wereld. Ik hoop vooral dat de winnaar legitiem wordt aanvaard. En er zijn ernstige redenen tot bekommernis.’

Het is aangetoond dat de claims van fraude door Trump bij de laatste presidentsverkiezingen op niets waren gebaseerd. Toch blijven Republikeinse topfiguren die claims herhalen. Wat vermogen officiële waarnemers tegen complottheorieën? Denkt u dat de vaststellingen van de OVSE enige impact hebben?

‘Op sommige mensen wel. Maar het klopt dat een deel van de politieke elite het systeem zozeer in vraag stelt, dat het problematisch wordt. Op zich is het niet slecht dat er mensen zijn die vragen stellen bij de manier waarop verkiezingen verlopen. Zo wordt er hier voor een groot stuk per post gestemd. Is dat wel een veilige manier om verkiezingen te houden?’

‘Het probleem is dat sommige mensen per definitie uitgaan van fraude en het hele systeem in vraag stellen. Voor een stuk is deze verkiezing ook een test van de fraudebestendigheid van de democratie. De stabiliteit van de democratie staat op het spel. Iemand die bereid is om in complotten te geloven, zal het ook niet van ons aannemen. Die denkt hoe dan ook dat wij handlangers zijn van Soros.’