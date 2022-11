De overleden Chadwick Boseman is toch nog erg aanwezig in ‘Black Panther: Wakanda forever’

Twee jaar geleden stierf Chadwick Boseman aan kanker, en wist Marvel zich van een populaire superheld beroofd. Maar de sequel Black Panther: Wakanda forever kwam er toch. De film is niet alleen een doorstart van de franchise, maar ook een eerbetoon aan Boseman.

Het nieuws over de vroege dood van Chadwick Boseman sloeg in de zomer van 2020 in als een bom. Bij de fans, de filmsector, zwart Amerika, en zelfs bij zijn entourage. Weinigen wisten van de darmkanker waar de 43-jarige acteur toen al vier jaar in stilte aan leed. Hij praatte er niet over en onderging de operaties en chemobehandelingen tussen zijn filmopnames door.

Bij Marvel zaten ze met de handen in het haar. Black Panther was na zijn release in de lente van 2018 een indrukwekkend succes – aan de kassa bracht de film ruim 1,3 miljard dollar op. De creatie had best wat gekost (200 miljoen dollar), maar dat bedrag was zo terugverdiend. Meer nog: de film groeide uit tot een fenomeen dat de Afrikaanse cultuur en identiteit vierde. De zwarte gemeenschap had eindelijk een ­superheld uit de eigen rangen. Bovendien was Black Panther in 2019 het eerste superheldenepos dat kans maakte op de Oscar voor beste film.

Marvel had geschiedenis geschreven ental vanharten veroverd. De studio kon het daar ­onmogelijk bij laten. Regisseur en scenarist Ryan Coogler was dus al druk in de weer met het scenario van de ­sequel toen het nieuws van Bosemans overlijden bekendraakte. Dat legde het werk even stil: het leek respectloos om de acteur gewoon te vervangen.



Geen knullige gevechten meer

Het lag dus voor de hand dat de dood van ­koning T’Challa – zoals de Black Panther (de rol van Boseman) in zijn dagelijkse doen heette – een verhaallijn zou worden. Het vervolg opent met een rouw­ceremonie. ‘Jullie broeder is nu bij onze voorvaders.’ Verenigd in hun verdriet vindt de bevolking van Wakanda elkaar, en ook de kijker is deelgenoot. Een montage van beelden uit de eerste film met ­Boseman maakt er een hommage van die subtiel de vierde wand sloopt.

Er volgt een tijdsprong van een jaar om over te gaan naar een verhaal dat je verwacht in een superheldenfilm: een wereld waarin de peis en vree op het spel staat. Daar komt een nieuwe natie aan te pas, en die zijn de makers onder de zeespiegel gaan zoeken: Talokan met zijn koning Namor, een dubieuze figuur met vleugels aan zijn enkels. Als een van de ­eerste personages uit de ­comics dook Namor al op in 1939. Nu is hij de man die Wakanda wil aanvallen.

Het Afrikaanse koninkrijk moet het ­intussen zonder koning stellen. Dat brengt zijn zusje Shuri (de rol van Letitia Wright) als prinses van Wakanda op het voorplan, net als de queen mother Ramonda (Angela Bassett). Terwijl zij nog worstelen met de dood van T’Challa, moeten ze de toekomst van hun natie veiligstellen.



Black Panther: Wakanda forever brengt dus geen straf verhaal. Altijd weer draait het om de wereldorde die uit balans raakt en dankzij de bravoure van onze helden weer min of meer in de plooi valt. Gelukkig kan de film wél uitpakken met een topcast - Lupita Nyong’o keert terug als de spion War dog, I may destroy you-bedenkster Michaela Coel is als Aneka een Wakanda-strijder.

Prinses Shuri (Letitia Wright) komt op het voorplan. Foto: Marvel Studios

Ook komt het spektakel veel beter uit de verf dan bij de vorige film. Die werd wel ­geprezen als een meesterwerk, maar dat kwam meer door het belang ervan dan door de filmische verdiensten. Om van Black Panther te houden, moest je door de knullige ­gevechten en computereffecten heen kijken, onbegrijpelijk voor een film met zo’n budget. Gelukkig heeft de sequel daar niet mee te kampen. De effecten zitten meer dan goed, al zoeken de confrontaties nog niet de grenzen op van de­­ ­cinema – deze film is alweer de dertigste in het zogenaamde Marvel Cinematic Universe, de formule is vertrouwd.

De kostuums en tradities brengen ­opnieuw duidelijk de link met de zwarte cultuur naar voren. Ook de muziek is deel van dat plaatje. Na Kendrick Lamar is deze keer Rihanna te horen op de soundtrack.



Deur open voor nieuwe Black Panther

Rivaliteit en bondgenootschap duwen het verhaal vooruit, maar onderhuids blijft het verdriet om koning T’Challa aanwezig. Dat verlies hangt als een voile over deze film: dit is hoe Marvel afscheid neemt van de charismatische Boseman, en hoe het tegelijk een nieuwe Black Panther mogelijk maakt. Dat een andere acteur een ­superheld gaat spelen, is niet nieuw - denk maar aan Spider-Man.

De poort is dus opengegooid voor meer sequels. Al is het ondenkbaar dat die ooit nog zo’n emotionele, dubbele lading kunnen hebben. Black Panther: Wakanda forever is de film die Bosemans fans als een juweel zullen koesteren.