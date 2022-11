‘Veel bedrijven blijven fors winst boeken, personeel krijgt al jaren niets extra’

Marc* (58), treinbegeleider

‘Structureel onderbemand en versleten materieel’

‘Negen jaar geleden maakte ik de overstap van de privé naar de NMBS, waar ik vandaag werk als treinbegeleider. Van die overstap heb ik voor alle duidelijkheid geen spijt. Ik vind het nog altijd een heel fijne job en ook over mijn salaris ben ik erg tevreden. Toch staak ik morgen met volle overtuiging mee. Een andere keuze heb ik helaas niet. We zijn chronisch onderbezet, waardoor de werkdruk almaar hoger wordt. Door het vele weekendwerk en de uitval van collega’s heb ik zeventig achterstallige vrije dagen staan. Door de vele collega’s die ziek zijn of uitgevallen met een burn-out, is het bijna onmogelijk om die dagen op te nemen.’

‘Dat heeft ook gevolgen voor de reizigers. Werkten we op drukke lijnen vroeger in teams met meerdere treinbegeleiders, dan moeten we dat nu vaak alleen doen. Wanneer zich ’s avonds laat een noodsituatie voordoet op zo’n drukke trein, en de conducteur staat er alleen voor, dan kan er minder adequaat worden ingegrepen. Dat kan ernstige gevolgen hebben voor de veiligheid aan boord, want ook bij veiligheidsdienst Securail is er een chronische onderbezetting.’

‘Het klopt dat de directie van de NMBS momenteel inspanningen doet om extra personeel aan te werven. Tegelijk vraagt de federale regering om nog veel meer treinritten in te leggen. Ik begrijp dat volkomen. Maar de realiteit is dat we structureel onderbemand zijn en met versleten materieel moeten rondrijden. Intussen worden wij er als personeel er op afgerekend als de leidinggevenden op de computer zien dat we zogezegd te weinig vervoersbewijzen hebben gecontroleerd. We hebben jarenlang geprobeerd om daarover met het management in dialoog te gaan, maar dat is een dovemansgesprek gebleken. Ook door die toxische managementstijl blijft er geen andere keuze over dan het werk neer te leggen.’

*Marc wil niet met zijn echte naam in de krant. Zijn naam en familienaam zijn bekend bij de redactie.

Mieke Van Hove (52), poetshulp

‘Bedrijven zijn puur uit op winst’

‘Ik werk halftijds als poetshulp via dienstencheques voor Het Poetsbureau. Dankzij de indexering zal mijn bruto uurloon straks bijna 14 euro per uur bedragen, maar dat maakt nog altijd niet veel meer dan 1.200 euro per maand. Bruto. Zeker met de gigantisch gestegen energieprijzen is dat ruimschoots onvoldoende om de maand door te komen. Terwijl we als poetshulp ook nog eens fysiek zwaar werk verrichten.’

‘Wij vragen allang om beter loon naar werk, maar krijgen steeds nul op het rekest. Tijdens het interprofessioneel overleg klinkt het steevast dat de poetsbedrijven zelf ook geen financiële marge meer hebben. Voor sommige kleine spelers kan dat misschien kloppen, maar er zijn ook nog altijd heel grote bedrijven – zoals Het Poetsbureau – die forse winsten blijven maken. Zij zijn echter puur uit op winst, winst die ze duidelijk niet willen delen met het personeel. Daarom vind ik het meer dan nodig om opnieuw te staken.’

‘Ik hoop dat de stakingsdag de werkgevers onder druk kan zetten om in de sectoren waar dat nodig is toch nog met iets extra te komen, boven op de indexering. Verder hoop ik dat de regering zal inzien dat ze nog wat meer zal moeten doen om de energierekening draaglijk te maken voor de bevolking. Zeker voor de mensen die het minder breed hebben moet er veel gerichtere financiële steun komen. Maar terwijl de energiebedrijven miljarden aan woekerwinsten maken, komt de regering ons vertellen dat de energiecheque, die ons was beloofd voor november, uitgesteld wordt naar december.’

‘Hoewel de sector van de dienstencheques het heel zwaar heeft, vrees ik dat veel van mijn collega’s toch niet zullen deelnemen aan de staking. Poetsvrouw is, wat dat betreft, een eenzaam beroep. We zien onze collega’s zelden, wat het moeilijk maakt om ons te organiseren. Bovendien verlies je toch een dag salaris als je gaat staken. Wie is aangesloten bij een vakbond heeft weliswaar recht op een vergoeding, maar er blijft een verschil. Dat verschil, hoe klein ook, kan voor een alleenstaande moeder al groot genoeg zijn om niet te staken.’

Bernard Bauwens, wijnhandelaar

‘Denkt nu echt niemand aan de zelfstandigen?’

‘Drie jaar geleden heb ik een eenmanszaak overgenomen en ben ik begonnen als zelfstandige wijnhandelaar. Alle begin is moeilijk, dus 2019 was al geen schitterend jaar voor de omzet. Aangezien ik wijnen lever aan zowel particulieren als restaurants werd ik zwaar getroffen door de coronapandemie in 2020 en 2021. De overheidssteun waarop ik recht had, heeft mij gelukkig financieel door deze moeilijke periode geholpen. Maar ik heb ook extra onkosten gemaakt, omdat ik wijnen die na de pandemie te oud waren geworden, heb moeten laten vernietigen.’

‘Dit jaar bleek beter te beginnen, maar toen staken de energiecrisis en de sterke inflatie de kop op. De doorsneeburger houdt bijgevolg zijn hand op de portefeuille, wat natuurlijk begrijpelijk is. Maar terwijl ook mijn energiekosten zwaar zijn gestegen, word ik dus opnieuw getroffen door een sterk verlaagde omzet. Na bijna vier jaar gewerkt te hebben als kleine zelfstandige zijn mijn financiële en morele reserves helaas op en moet ik op mijn 58ste opnieuw op zoek naar een job in dienstverband.’

‘Het maakt mij dus behoorlijk zenuwachtig als werknemers die, ondanks alle crises hun job kunnen behouden en wier lonen automatisch worden geïndexeerd, het nodig vinden om te staken om nog meer te krijgen. Is er ook maar iemand die denkt aan de situatie van de zelfstandigen of de kleine werkgevers? Hun salaris wordt niet geïndexeerd. En staken kunnen zij ook al niet.’